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Цены производителей в США в сентябре выросли в годовом выражении на 6,3%
Цены производителей в США в сентябре выросли в годовом выражении на 6,3% - 15.10.2026, ПРАЙМ
Цены производителей в США в сентябре выросли в годовом выражении на 6,3%
Цены производителей (PPI) в США в сентябре выросли в годовом выражении на 6,3% после увеличения в августе на 5,6%, сообщило министерство труда страны. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:35+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены производителей (PPI) в США в сентябре выросли в годовом выражении на 6,3% после увеличения в августе на 5,6%, сообщило министерство труда страны. Значение сентября является самым высоким с декабря 2022 года, когда цены выросли на 6,4%, указывается в сообщении. В месячном выражении рост в сентябре составил 1,3% после увеличения на 0,5% в августе к июлю. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост на 5,3%, месячный – на 0,5%. Базовый PPI, куда не входят цены на продовольствие, энергию и торговлю, показал рост на 5% в годовом выражении и на 0,5% в месячном.
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промышленность, мировая экономика, сша
Промышленность, Мировая экономика, США
Цены производителей в США в сентябре выросли в годовом выражении на 6,3%
Минтруд США: цены производителей в сентябре выросли в годовом выражении на 6,3%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены производителей (PPI) в США в сентябре выросли в годовом выражении на 6,3% после увеличения в августе на 5,6%, сообщило министерство труда страны.
Значение сентября является самым высоким с декабря 2022 года, когда цены выросли на 6,4%, указывается в сообщении.
В месячном выражении рост в сентябре составил 1,3% после увеличения на 0,5% в августе к июлю.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовой рост на 5,3%, месячный – на 0,5%.
Базовый PPI, куда не входят цены на продовольствие, энергию и торговлю, показал рост на 5% в годовом выражении и на 0,5% в месячном.