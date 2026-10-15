https://1prime.ru/20261015/ssha-874297760.html
"Выбрать из двух зол": США ждет кризис масштабнее 2008 года, заявил эксперт
"Выбрать из двух зол": США ждет кризис масштабнее 2008 года, заявил эксперт - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Выбрать из двух зол": США ждет кризис масштабнее 2008 года, заявил эксперт
Нынешние экономические проблемы США значительно масштабнее кризиса 2008 года, заявил глава брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:19+0300
2026-10-15T18:19+0300
2026-10-15T18:19+0300
мировая экономика
сша
кризис
доллар сша
https://img.cdn1prime.ru/img/84133/35/841333544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711e81358f89c66b45350c822cdada87.jpg
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Нынешние экономические проблемы США значительно масштабнее кризиса 2008 года, заявил глава брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф."Мы столкнулись с серьезной проблемой, которая по своим масштабам превосходит кризис 2008 года. Главное отличие грядущего кризиса от предыдущего заключается в том, что в этот раз правительство уже не сможет никого спасти", — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.По словам эксперта, все крупные банки, которые были слишком важны, чтобы обанкротиться, с тех времен стали еще больше и, вероятно, еще менее платежеспособными. Однако в этот раз ситуация будет намного хуже, поскольку не будет "подушки безопасности" в виде спасательных мер, так как само правительство окажется в эпицентре кризиса и не сможет платить по счетам, отметил Шифф.По его мнению, единственный способ спасти правительство — это задействовать Федеральную резервную систему (ФРС), чтобы напечатать новые деньги и профинансировать государственный долг."Но если ФРС пойдет на такой шаг, она уничтожит доллар. Так что нам предстоит выбрать из двух зол", — заключил Шифф.
https://1prime.ru/20261014/ssha-874232131.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/84133/35/841333544_186:0:2007:1366_1920x0_80_0_0_a068914bbd4aaddb1f37e454a2ce5e13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, кризис, доллар сша
Мировая экономика, США, кризис, Доллар США
"Выбрать из двух зол": США ждет кризис масштабнее 2008 года, заявил эксперт
Шифф: экономические проблемы США сейчас значительно масштабнее кризиса 2008 года
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Нынешние экономические проблемы США значительно масштабнее кризиса 2008 года, заявил глава брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф.
"Мы столкнулись с серьезной проблемой, которая по своим масштабам превосходит кризис 2008 года. Главное отличие грядущего кризиса от предыдущего заключается в том, что в этот раз правительство уже не сможет никого спасти", — сказал он в эфире YouTube-канала
журналиста Глена Диесена.
По словам эксперта, все крупные банки, которые были слишком важны, чтобы обанкротиться, с тех времен стали еще больше и, вероятно, еще менее платежеспособными. Однако в этот раз ситуация будет намного хуже, поскольку не будет "подушки безопасности" в виде спасательных мер, так как само правительство окажется в эпицентре кризиса и не сможет платить по счетам, отметил Шифф.
По его мнению, единственный способ спасти правительство — это задействовать Федеральную резервную систему (ФРС), чтобы напечатать новые деньги и профинансировать государственный долг.
"Но если ФРС пойдет на такой шаг, она уничтожит доллар. Так что нам предстоит выбрать из двух зол", — заключил Шифф.
Пенсионный тупик: США стоят на пороге социального кризиса, пишет Bloomberg