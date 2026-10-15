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"Выбрать из двух зол": США ждет кризис масштабнее 2008 года, заявил эксперт

"Выбрать из двух зол": США ждет кризис масштабнее 2008 года, заявил эксперт - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Выбрать из двух зол": США ждет кризис масштабнее 2008 года, заявил эксперт

Нынешние экономические проблемы США значительно масштабнее кризиса 2008 года, заявил глава брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:19+0300

2026-10-15T18:19+0300

2026-10-15T18:19+0300

мировая экономика

сша

кризис

доллар сша

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Нынешние экономические проблемы США значительно масштабнее кризиса 2008 года, заявил глава брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф."Мы столкнулись с серьезной проблемой, которая по своим масштабам превосходит кризис 2008 года. Главное отличие грядущего кризиса от предыдущего заключается в том, что в этот раз правительство уже не сможет никого спасти", — сказал он в эфире YouTube-канала журналиста Глена Диесена.По словам эксперта, все крупные банки, которые были слишком важны, чтобы обанкротиться, с тех времен стали еще больше и, вероятно, еще менее платежеспособными. Однако в этот раз ситуация будет намного хуже, поскольку не будет "подушки безопасности" в виде спасательных мер, так как само правительство окажется в эпицентре кризиса и не сможет платить по счетам, отметил Шифф.По его мнению, единственный способ спасти правительство — это задействовать Федеральную резервную систему (ФРС), чтобы напечатать новые деньги и профинансировать государственный долг."Но если ФРС пойдет на такой шаг, она уничтожит доллар. Так что нам предстоит выбрать из двух зол", — заключил Шифф.

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мировая экономика, сша, кризис, доллар сша