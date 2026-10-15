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США закупят критически важные минералы на миллиард долларов, пишет Блумберг - 15.10.2026, ПРАЙМ
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США закупят критически важные минералы на миллиард долларов, пишет Блумберг
США закупят критически важные минералы на миллиард долларов, пишет Блумберг - 15.10.2026, ПРАЙМ
США закупят критически важные минералы на миллиард долларов, пишет Блумберг
Американский проект по созданию стратегического резерва критически важных минералов Project Vault планирует выбрать первую группу из более чем десятка... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:56+0300
2026-10-15T20:10+0300
мировая экономика
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. Американский проект по созданию стратегического резерва критически важных минералов Project Vault планирует выбрать первую группу из более чем десятка производителей в США, которые смогут получить займы на общую сумму до 1 миллиарда долларов для закупки необходимого сырья, передает агентство Блумберг. "Project Vault, поддерживаемый правительством США резерв критически важных минералов, планирует выбрать первую группу из более чем десятка американских производителей, которые смогут получить займы на сумму до 1 миллиарда долларов для закупки ключевых материалов", — пишет агентство. Согласно сообщению, проект призван снизить зависимость США от Китая, который занимает ведущие позиции в добыче и переработке многих стратегически важных материалов. Как сообщает агентство, VaultCo, которой администрация Дональда Трампа поручила управлять проектом, обсуждает его реализацию с более чем 70 компаниями, работающими в сфере добычи, поставок и использования критически важных минералов. В отличие от традиционных государственных резервов, перечень материалов для Project Vault будут определять сами производители. Проект призван помочь американским компаниям закупать сырье и получать более выгодные условия на непрозрачном и раздробленном рынке.
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мировая экономика, сша, китай, дональд трамп
Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп
19:56 15.10.2026 (обновлено: 20:10 15.10.2026)
 
США закупят критически важные минералы на миллиард долларов, пишет Блумберг

Bloomberg: США выделят до миллиарда долларов займов на закупку критически важных минералов

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ВАШИНГТОН, 15 окт — ПРАЙМ. Американский проект по созданию стратегического резерва критически важных минералов Project Vault планирует выбрать первую группу из более чем десятка производителей в США, которые смогут получить займы на общую сумму до 1 миллиарда долларов для закупки необходимого сырья, передает агентство Блумберг.
"Project Vault, поддерживаемый правительством США резерв критически важных минералов, планирует выбрать первую группу из более чем десятка американских производителей, которые смогут получить займы на сумму до 1 миллиарда долларов для закупки ключевых материалов", — пишет агентство.
Согласно сообщению, проект призван снизить зависимость США от Китая, который занимает ведущие позиции в добыче и переработке многих стратегически важных материалов.
Как сообщает агентство, VaultCo, которой администрация Дональда Трампа поручила управлять проектом, обсуждает его реализацию с более чем 70 компаниями, работающими в сфере добычи, поставок и использования критически важных минералов.
В отличие от традиционных государственных резервов, перечень материалов для Project Vault будут определять сами производители. Проект призван помочь американским компаниям закупать сырье и получать более выгодные условия на непрозрачном и раздробленном рынке.
 
Мировая экономикаСШАКИТАЙДональд Трамп
 
 
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