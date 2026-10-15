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США расширили санкции против Кубы
США расширили санкции против Кубы - 15.10.2026, ПРАЙМ
США расширили санкции против Кубы
США расширили санкции в отношении Кубы, включив в свой санкционный список кубинский государственный банк Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), сообщает... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T22:01+0300
2026-10-15T22:01+0300
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ВАШИНГТОН, 15 окт – ПРАЙМ. США расширили санкции в отношении Кубы, включив в свой санкционный список кубинский государственный банк Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), сообщает американский минфин. Финансовая организация со штаб-квартирой в Гаване внесена в санкционный перечень с блокировкой всех активов в американской юрисдикции и запретом для резидентов США на проведение с ней любых финансовых транзакций, отмечает ведомство. Госдепартамент США также объявил о введении санкций против BICSA, разъяснив, что ограничения введены якобы за оказание финансовых услуг иранскому банку Karafarin Bank, который ранее подпал под американские рестрикции. В сентябре США существенно ужесточили санкции против Кубы, введя вторичные ограничения для иностранных банков за сделки с подсанкционными лицами, запретив американским банкам обслуживать счета кубинских предпринимателей и заморозив их средства, а также ограничив проведение конференций на острове. В среду Совет Федерации России принял заявление с призывом к Межпарламентскому союзу, международным парламентским организациям и зарубежным парламентам потребовать от США прекратить политику давления и угроз в адрес Кубы.
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мировая экономика, финансы, сша, куба, гавана, совет федерации
Мировая экономика, Финансы, США, КУБА, Гавана, Совет Федерации
США расширили санкции против Кубы
Минфин США внес в санкционный список кубинский банк BICSA
ВАШИНГТОН, 15 окт – ПРАЙМ. США расширили санкции в отношении Кубы, включив в свой санкционный список кубинский государственный банк Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA), сообщает американский минфин.
Финансовая организация со штаб-квартирой в Гаване внесена в санкционный перечень с блокировкой всех активов в американской юрисдикции и запретом для резидентов США на проведение с ней любых финансовых транзакций, отмечает ведомство.
Госдепартамент США также объявил о введении санкций против BICSA, разъяснив, что ограничения введены якобы за оказание финансовых услуг иранскому банку Karafarin Bank, который ранее подпал под американские рестрикции.
В сентябре США существенно ужесточили санкции против Кубы, введя вторичные ограничения для иностранных банков за сделки с подсанкционными лицами, запретив американским банкам обслуживать счета кубинских предпринимателей и заморозив их средства, а также ограничив проведение конференций на острове.
В среду Совет Федерации России принял заявление с призывом к Межпарламентскому союзу, международным парламентским организациям и зарубежным парламентам потребовать от США прекратить политику давления и угроз в адрес Кубы.