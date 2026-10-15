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Самолет не смог вылететь из Стамбула из-за непогоды
Самолет не смог вылететь из Стамбула из-за непогоды - 15.10.2026, ПРАЙМ
Самолет не смог вылететь из Стамбула из-за непогоды
Несколько гостей Российской энергетической недели не смогли принять участие в работе форума, поскольку самолет не смог вылететь из Стамбула в связи с погодными... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:12+0300
2026-10-15T14:12+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Несколько гостей Российской энергетической недели не смогли принять участие в работе форума, поскольку самолет не смог вылететь из Стамбула в связи с погодными условиями, сообщил помощник президента РФ, модератор сессии "Климатический прагматизм" Российской энергетической недели, Руслан Эдельгериев.
Объем обрушившихся на Стамбул в среду дождей является рекордным в современной истории города – выпал 261 мм осадков на квадратный метр, заявил губернатор провинции Давут Гюль. Жертвами непогоды стали два человека.
"К сожалению, некоторые из участников панельной дискуссии выбыли по объективным причинам. Самолет не смог вылететь из Стамбула по погодным условиям. Нам, конечно, будет очень не хватать коллег, но я думаю, мы как-то восполним этот пробел другими панелистами", - сказал Эдельгериев.
В программе сессии была заявлена заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Фатма Варанк, однако она не смогла прибыть в Москву. По словам модератора, турецкую сторону достойно представит президент Zero Waste Foundation Самед Агырбаш.
В дискуссии приняли участие также министр энергетики России Сергей Цивилев, министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Монголии Найдалаа Бадрах.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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РОССИЯ, Стамбул, МОСКВА, ТУРЦИЯ, Сергей Цивилев
Самолет не смог вылететь из Стамбула из-за непогоды
Несколько гостей Российской энергетической недели не смогли принять участие в форуме
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Несколько гостей Российской энергетической недели не смогли принять участие в работе форума, поскольку самолет не смог вылететь из Стамбула в связи с погодными условиями, сообщил помощник президента РФ, модератор сессии "Климатический прагматизм" Российской энергетической недели, Руслан Эдельгериев.
Объем обрушившихся на Стамбул в среду дождей является рекордным в современной истории города – выпал 261 мм осадков на квадратный метр, заявил губернатор провинции Давут Гюль. Жертвами непогоды стали два человека.
"К сожалению, некоторые из участников панельной дискуссии выбыли по объективным причинам. Самолет не смог вылететь из Стамбула по погодным условиям. Нам, конечно, будет очень не хватать коллег, но я думаю, мы как-то восполним этот пробел другими панелистами", - сказал Эдельгериев.
В программе сессии была заявлена заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Фатма Варанк, однако она не смогла прибыть в Москву. По словам модератора, турецкую сторону достойно представит президент Zero Waste Foundation Самед Агырбаш.
В дискуссии приняли участие также министр энергетики России Сергей Цивилев, министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Монголии Найдалаа Бадрах.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.