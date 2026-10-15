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СМИ: система Starshield возобновила работу на Украине с ограничениями

СМИ: система Starshield возобновила работу на Украине с ограничениями - 15.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: система Starshield возобновила работу на Украине с ограничениями

Американская военная система спутниковой связи Starshield возобновила работу на Украине в ограниченном формате, сообщил журнал Newsweek, ссылаясь на комментарий | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T22:23+0300

2026-10-15T22:23+0300

2026-10-15T22:23+0300

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сша

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Американская военная система спутниковой связи Starshield возобновила работу на Украине в ограниченном формате, сообщил журнал Newsweek, ссылаясь на комментарий военнослужащего полка беспилотных систем ВСУ. "Хотя дроны с поддержкой системы Starshield теперь могут летать быстрее, чем в среду, когда их скорость составляла около 90 километров в час, она по-прежнему ограничена 160 километрами в час. Ранее для Starshield на Украине не было установлено никаких ограничений", - говорится в материале на сайте издания. Ранее экс-замминистра обороны Украины Сергей Стерненко заявил, что работа терминалов спутниковой связи Starlink была ограничена. По его словам, при движении со скоростью более 160 километров в час связь начинала пропадать, что помешало ВСУ и ограничило логистику. Как отмечал, в свою очередь, украинский военный источник CNN, ВСУ сталкиваются со значительными трудностями из-за ограничений в работе терминалов. Ранее американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что системы Starshield принадлежат американскому правительству и контролируются им, а любые ограничения по скорости или режимам их использования устанавливаются исключительно военным ведомством США и в конечном счете президентом страны.

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технологии, украина, сша, всу, starlink