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Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с декабря
Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с декабря - 15.10.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с декабря
Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг на 2,8%, показатель опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года, следует из данных торгов. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:42+0300
2026-10-15T15:42+0300
2026-10-15T16:02+0300
никель
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг на 2,8%, показатель опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 15.16 мск стоимость фьючерса на никель снижалась на 2,82% относительно предыдущего закрытия - до 15 100,25 доллара за тонну. Минимально в ходе торгов показатель опускался до 15 038,38 доллара - это самый низкий уровень с 22 декабря 2025 года. С начала октября цена никеля снизилась уже на 5,2%. В сентябре металл подешевел на 4,4%, в августе - на 3,4%.
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никель
Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с декабря
Биржевая стоимость никеля опустилась до самого низкого уровня с декабря 2025 года
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг на 2,8%, показатель опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.16 мск стоимость фьючерса на никель снижалась на 2,82% относительно предыдущего закрытия - до 15 100,25 доллара за тонну.
Минимально в ходе торгов показатель опускался до 15 038,38 доллара - это самый низкий уровень с 22 декабря 2025 года.
С начала октября цена никеля снизилась уже на 5,2%. В сентябре металл подешевел на 4,4%, в августе - на 3,4%.