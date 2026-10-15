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Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с декабря

Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с декабря - 15.10.2026, ПРАЙМ

Биржевая цена никеля в мире опустилась до минимума с декабря

Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг на 2,8%, показатель опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года, следует из данных торгов. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:42+0300

2026-10-15T15:42+0300

2026-10-15T16:02+0300

никель

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в мире снижается в четверг на 2,8%, показатель опустился до самого низкого уровня с декабря прошлого года, следует из данных торгов. По состоянию на 15.16 мск стоимость фьючерса на никель снижалась на 2,82% относительно предыдущего закрытия - до 15 100,25 доллара за тонну. Минимально в ходе торгов показатель опускался до 15 038,38 доллара - это самый низкий уровень с 22 декабря 2025 года. С начала октября цена никеля снизилась уже на 5,2%. В сентябре металл подешевел на 4,4%, в августе - на 3,4%.

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никель