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Страны АСЕАН интересуются технологиями российских ПХГ, заявили в "Газпроме"

Страны АСЕАН интересуются технологиями российских ПХГ, заявили в "Газпроме" - 15.10.2026, ПРАЙМ

Страны АСЕАН интересуются технологиями российских ПХГ, заявили в "Газпроме"

Страны АСЕАН интересуются технологиями российских подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщил замначальника департамента, начальник управления "Газпрома" Юрий... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T19:29+0300

2026-10-15T19:29+0300

2026-10-15T19:31+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Страны АСЕАН интересуются технологиями российских подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщил замначальника департамента, начальник управления "Газпрома" Юрий Дьяченко в ходе Российской энергетической недели. "Мы услышали достаточно большой запрос стран (АСЕАН - ред.), интерес в геодезии, добыче, а также, я отдельно это подчеркну, в ПХГ", - сказал Дьяченко в ходе сессии "Энергетический мост Россия — АСЕАН: ресурсы, технологии, новые рынки". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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