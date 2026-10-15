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Страны АСЕАН интересуются технологиями российских ПХГ, заявили в "Газпроме" - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Страны АСЕАН интересуются технологиями российских ПХГ, заявили в "Газпроме"
Страны АСЕАН интересуются технологиями российских ПХГ, заявили в "Газпроме" - 15.10.2026, ПРАЙМ
Страны АСЕАН интересуются технологиями российских ПХГ, заявили в "Газпроме"
Страны АСЕАН интересуются технологиями российских подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщил замначальника департамента, начальник управления "Газпрома" Юрий... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T19:29+0300
2026-10-15T19:31+0300
газ
россия
москва
асеан
газпром
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Страны АСЕАН интересуются технологиями российских подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщил замначальника департамента, начальник управления "Газпрома" Юрий Дьяченко в ходе Российской энергетической недели. "Мы услышали достаточно большой запрос стран (АСЕАН - ред.), интерес в геодезии, добыче, а также, я отдельно это подчеркну, в ПХГ", - сказал Дьяченко в ходе сессии "Энергетический мост Россия — АСЕАН: ресурсы, технологии, новые рынки". Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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газ, россия, москва, асеан, газпром
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, АСЕАН, Газпром
19:29 15.10.2026 (обновлено: 19:31 15.10.2026)
 
Страны АСЕАН интересуются технологиями российских ПХГ, заявили в "Газпроме"

Дьяченко: страны АСЕАН интересуются технологиями российских подземных хранилищ газа

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Страны АСЕАН интересуются технологиями российских подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщил замначальника департамента, начальник управления "Газпрома" Юрий Дьяченко в ходе Российской энергетической недели.
"Мы услышали достаточно большой запрос стран (АСЕАН - ред.), интерес в геодезии, добыче, а также, я отдельно это подчеркну, в ПХГ", - сказал Дьяченко в ходе сессии "Энергетический мост Россия — АСЕАН: ресурсы, технологии, новые рынки".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
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