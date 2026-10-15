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Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, заявил Цивилев

Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, заявил Цивилев - 15.10.2026, ПРАЙМ

Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, заявил Цивилев

Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, технологиям, финансовым инструментам, подобные вопросы обговариваются в рамках Форума стран-экспортеров... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T21:49+0300

2026-10-15T21:49+0300

2026-10-15T21:50+0300

газ

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москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, технологиям, финансовым инструментам, подобные вопросы обговариваются в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и далее реализуются, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Все страны должны иметь свободный доступ к газу, должны иметь доступ к технологиям, должны иметь доступ к финансовым инструментам. Мы эти все решения (обговариваем - ред.) со всеми участниками и вместе их продвигаем в жизнь", - сказал он в интервью ИС "Вести" в рамках РЭН, комментируя восьмой саммит ФСЭГ, который пройдет в Москве 25-27 октября. Цивилев пояснил, что саммит ФСЭГ является площадкой, на которой принимаются основные решения, в частности вопросы, связанные с развитием газа. "Мы видим, как сейчас осуществляется попытка давления на страны. Мы считаем, что это неправильно", - уточнил он. По словам Цивилева, когда начинается давление на определенные страны, это приводит к непоправимым последствиям и к резкому повышению стоимости энергоносителей, которое отражается во всех экономиках мира. "Даже для производителей газа вот эти скачки большие - они тоже невыгодны. Нам нужно ровно, стандартно работать с четким пониманием прогноза цен - тогда можно наладить эффективное производство", - подчеркнул он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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газ, россия, москва, сергей цивилев, фсэг