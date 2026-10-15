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Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, заявил Цивилев - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, заявил Цивилев
Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, заявил Цивилев - 15.10.2026, ПРАЙМ
Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, заявил Цивилев
Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, технологиям, финансовым инструментам, подобные вопросы обговариваются в рамках Форума стран-экспортеров... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:49+0300
2026-10-15T21:50+0300
газ
россия
москва
сергей цивилев
фсэг
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, технологиям, финансовым инструментам, подобные вопросы обговариваются в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и далее реализуются, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Все страны должны иметь свободный доступ к газу, должны иметь доступ к технологиям, должны иметь доступ к финансовым инструментам. Мы эти все решения (обговариваем - ред.) со всеми участниками и вместе их продвигаем в жизнь", - сказал он в интервью ИС "Вести" в рамках РЭН, комментируя восьмой саммит ФСЭГ, который пройдет в Москве 25-27 октября. Цивилев пояснил, что саммит ФСЭГ является площадкой, на которой принимаются основные решения, в частности вопросы, связанные с развитием газа. "Мы видим, как сейчас осуществляется попытка давления на страны. Мы считаем, что это неправильно", - уточнил он. По словам Цивилева, когда начинается давление на определенные страны, это приводит к непоправимым последствиям и к резкому повышению стоимости энергоносителей, которое отражается во всех экономиках мира. "Даже для производителей газа вот эти скачки большие - они тоже невыгодны. Нам нужно ровно, стандартно работать с четким пониманием прогноза цен - тогда можно наладить эффективное производство", - подчеркнул он. Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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40
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5
4.7
96
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газ, россия, москва, сергей цивилев, фсэг
Газ, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев, ФСЭГ
21:49 15.10.2026 (обновлено: 21:50 15.10.2026)
 
Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, заявил Цивилев

Глава Минэнерго Цивилев: все страны мира должны иметь свободный доступ к газу

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Все страны мира должны иметь свободный доступ к газу, технологиям, финансовым инструментам, подобные вопросы обговариваются в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и далее реализуются, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Все страны должны иметь свободный доступ к газу, должны иметь доступ к технологиям, должны иметь доступ к финансовым инструментам. Мы эти все решения (обговариваем - ред.) со всеми участниками и вместе их продвигаем в жизнь", - сказал он в интервью ИС "Вести" в рамках РЭН, комментируя восьмой саммит ФСЭГ, который пройдет в Москве 25-27 октября.
Цивилев пояснил, что саммит ФСЭГ является площадкой, на которой принимаются основные решения, в частности вопросы, связанные с развитием газа.
"Мы видим, как сейчас осуществляется попытка давления на страны. Мы считаем, что это неправильно", - уточнил он.
По словам Цивилева, когда начинается давление на определенные страны, это приводит к непоправимым последствиям и к резкому повышению стоимости энергоносителей, которое отражается во всех экономиках мира.
"Даже для производителей газа вот эти скачки большие - они тоже невыгодны. Нам нужно ровно, стандартно работать с четким пониманием прогноза цен - тогда можно наладить эффективное производство", - подчеркнул он.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ГазРОССИЯМОСКВАСергей ЦивилевФСЭГ
 
 
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