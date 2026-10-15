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Исследование: российские студенты рассчитывают на доход в 90 тысяч в месяц - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Исследование: российские студенты рассчитывают на доход в 90 тысяч в месяц
Исследование: российские студенты рассчитывают на доход в 90 тысяч в месяц - 15.10.2026, ПРАЙМ
Исследование: российские студенты рассчитывают на доход в 90 тысяч в месяц
Российские студенты в среднем рассчитывают получать после выпуска из учебного заведения более 90 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в "Авито Работе" и | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T18:52+0300
2026-10-15T18:52+0300
общество
россия
авито работа
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские студенты в среднем рассчитывают получать после выпуска из учебного заведения более 90 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в "Авито Работе" и "Авито Рекламе". "Почти каждый второй студент рассчитывает на зарплату выше 80 тысяч рублей после выпуска, а средние ожидания составляют около 94 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании компаний, в котором приняли участие более 10 тысяч жителей России. Отмечается, что самыми популярными направлениями для поступления в вузы в 2026 году стали информационные технологии и программирование, педагогика и образование, а также инженерия и технические специальности. Пятерку самых популярных направлений замыкают экономика, финансы и бухгалтерский учет, а также дизайн и творческие профессии. На программы маркетинга и рекламы, а также медицины и здравоохранения поступали по 10% опрошенных. Среди опрошенных 48% в этом году подавали документы на онлайн-курсы или программы переподготовки в высшие учебные заведения, 22% — в колледжи, техникумы и училища, 17% — на бакалавриат или специалитет, еще 13% — в магистратуру. При выборе направления возможность трудоустройства после обучения была очень важна для 38% поступавших, еще 27% опрошенных учитывали этот фактор, но не считали его первостепенным. 36% респондентов отметили личный интерес как один из ключевых факторов выбора направления. Высокий уровень заработной платы в будущем и востребованность профессии на рынке труда назвали важными по 22% респондентов. Еще 21% учитывали возможность работать удаленно или по гибкому графику. Престижность профессии отметили 15%, возможность открыть собственный бизнес и наличие бюджетных мест — по 14%. При этом 14% в большей степени ориентировались на интерес к учебе, а 11% сообщили, что учатся для себя. Реклама направлений для обучения привлекает внимание поступающих: 79% респондентов, подавших документы в этом году, учитывали ее при выборе будущей профессии. Среди тех, на чей выбор влияет реклама, почти треть отметили, что видят релевантные предложения о профессиях на площадках электронной коммерции. Также респонденты отмечают поисковые системы, видеоплатформы и рекомендации друзей, коллег и родственников.
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40
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество , россия, авито работа
Общество , РОССИЯ, Авито Работа
18:52 15.10.2026
 
Исследование: российские студенты рассчитывают на доход в 90 тысяч в месяц

"Авито Работа": студенты в среднем рассчитывают на зарплату выше 90 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости . Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские студенты в среднем рассчитывают получать после выпуска из учебного заведения более 90 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в "Авито Работе" и "Авито Рекламе".
"Почти каждый второй студент рассчитывает на зарплату выше 80 тысяч рублей после выпуска, а средние ожидания составляют около 94 тысяч рублей в месяц", - говорится в исследовании компаний, в котором приняли участие более 10 тысяч жителей России.
Отмечается, что самыми популярными направлениями для поступления в вузы в 2026 году стали информационные технологии и программирование, педагогика и образование, а также инженерия и технические специальности. Пятерку самых популярных направлений замыкают экономика, финансы и бухгалтерский учет, а также дизайн и творческие профессии. На программы маркетинга и рекламы, а также медицины и здравоохранения поступали по 10% опрошенных.
Среди опрошенных 48% в этом году подавали документы на онлайн-курсы или программы переподготовки в высшие учебные заведения, 22% — в колледжи, техникумы и училища, 17% — на бакалавриат или специалитет, еще 13% — в магистратуру.
При выборе направления возможность трудоустройства после обучения была очень важна для 38% поступавших, еще 27% опрошенных учитывали этот фактор, но не считали его первостепенным. 36% респондентов отметили личный интерес как один из ключевых факторов выбора направления.
Высокий уровень заработной платы в будущем и востребованность профессии на рынке труда назвали важными по 22% респондентов. Еще 21% учитывали возможность работать удаленно или по гибкому графику. Престижность профессии отметили 15%, возможность открыть собственный бизнес и наличие бюджетных мест — по 14%. При этом 14% в большей степени ориентировались на интерес к учебе, а 11% сообщили, что учатся для себя.
Реклама направлений для обучения привлекает внимание поступающих: 79% респондентов, подавших документы в этом году, учитывали ее при выборе будущей профессии. Среди тех, на чей выбор влияет реклама, почти треть отметили, что видят релевантные предложения о профессиях на площадках электронной коммерции. Также респонденты отмечают поисковые системы, видеоплатформы и рекомендации друзей, коллег и родственников.
 
ОбществоРОССИЯАвито Работа
 
 
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