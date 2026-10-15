Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/sual-874279154.html
"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия
"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия
Компании "Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия, партнерство предполагает раздел продукции Богучанского алюминиевого... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:12+0300
2026-10-15T14:32+0300
промышленность
россия
русгидро
суал партнерс
русал
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874279154.jpg?1792063972
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компании "Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия, партнерство предполагает раздел продукции Богучанского алюминиевого завода, передает корреспондент РИА Новости с места подписания. Подписи под документом поставили генеральный директор компании "Суал Партнерс" Олег Фомичев и член правления, первый заместитель генерального директора "Русгидро" Юрий Любимов. Подписываемое соглашение дополняет существующие партнерские отношения между "Русгидро" и "Русалом" и будет способствовать развитию как алюминиевой промышленности, так и отраслей глубокого передела внутри страны. Сотрудничество предполагает применение механизма раздела продукции Богучанского алюминиевого завода и возможность поставки 50% готовой продукции (до 150 тысяч тонн в год) с предприятия на Каменск-Уральский металлургический завод, а также иным покупателям, в том числе на зарубежных рынках, уточнили в "Суале". Соглашение также затрагивает область обеспечения поставок сырья для Богучанского алюминиевого завода, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний для реализации механизма раздела продукции, добавили там же. В рамках достигнутых договоренностей ожидаемым результатом станет повышение эффективности деятельности Богучанского энергометаллургического объединения и обеспечение поставок сырья и готовой продукции на основе прозрачного ценообразования, считают в компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, русгидро, суал партнерс, русал
Промышленность, РОССИЯ, Русгидро, СУАЛ Партнерс, Русал
14:12 15.10.2026 (обновлено: 14:32 15.10.2026)
 
"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия

"Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компании "Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия, партнерство предполагает раздел продукции Богучанского алюминиевого завода, передает корреспондент РИА Новости с места подписания.
Подписи под документом поставили генеральный директор компании "Суал Партнерс" Олег Фомичев и член правления, первый заместитель генерального директора "Русгидро" Юрий Любимов. Подписываемое соглашение дополняет существующие партнерские отношения между "Русгидро" и "Русалом" и будет способствовать развитию как алюминиевой промышленности, так и отраслей глубокого передела внутри страны.
Сотрудничество предполагает применение механизма раздела продукции Богучанского алюминиевого завода и возможность поставки 50% готовой продукции (до 150 тысяч тонн в год) с предприятия на Каменск-Уральский металлургический завод, а также иным покупателям, в том числе на зарубежных рынках, уточнили в "Суале".
Соглашение также затрагивает область обеспечения поставок сырья для Богучанского алюминиевого завода, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний для реализации механизма раздела продукции, добавили там же.
В рамках достигнутых договоренностей ожидаемым результатом станет повышение эффективности деятельности Богучанского энергометаллургического объединения и обеспечение поставок сырья и готовой продукции на основе прозрачного ценообразования, считают в компании.
 
ПромышленностьРОССИЯРусгидроСУАЛ ПартнерсРусал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала