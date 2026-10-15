https://1prime.ru/20261015/sual-874279154.html
"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия
"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия
Компании "Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия, партнерство предполагает раздел продукции Богучанского алюминиевого... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:12+0300
2026-10-15T14:12+0300
2026-10-15T14:32+0300
промышленность
россия
русгидро
суал партнерс
русал
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компании "Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия, партнерство предполагает раздел продукции Богучанского алюминиевого завода, передает корреспондент РИА Новости с места подписания. Подписи под документом поставили генеральный директор компании "Суал Партнерс" Олег Фомичев и член правления, первый заместитель генерального директора "Русгидро" Юрий Любимов. Подписываемое соглашение дополняет существующие партнерские отношения между "Русгидро" и "Русалом" и будет способствовать развитию как алюминиевой промышленности, так и отраслей глубокого передела внутри страны. Сотрудничество предполагает применение механизма раздела продукции Богучанского алюминиевого завода и возможность поставки 50% готовой продукции (до 150 тысяч тонн в год) с предприятия на Каменск-Уральский металлургический завод, а также иным покупателям, в том числе на зарубежных рынках, уточнили в "Суале". Соглашение также затрагивает область обеспечения поставок сырья для Богучанского алюминиевого завода, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний для реализации механизма раздела продукции, добавили там же. В рамках достигнутых договоренностей ожидаемым результатом станет повышение эффективности деятельности Богучанского энергометаллургического объединения и обеспечение поставок сырья и готовой продукции на основе прозрачного ценообразования, считают в компании.
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промышленность, россия, русгидро, суал партнерс, русал
Промышленность, РОССИЯ, Русгидро, СУАЛ Партнерс, Русал
"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия
"Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компании "Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия, партнерство предполагает раздел продукции Богучанского алюминиевого завода, передает корреспондент РИА Новости с места подписания.
Подписи под документом поставили генеральный директор компании "Суал Партнерс
" Олег Фомичев и член правления, первый заместитель генерального директора "Русгидро
" Юрий Любимов. Подписываемое соглашение дополняет существующие партнерские отношения между "Русгидро" и "Русалом
" и будет способствовать развитию как алюминиевой промышленности, так и отраслей глубокого передела внутри страны.
Сотрудничество предполагает применение механизма раздела продукции Богучанского алюминиевого завода и возможность поставки 50% готовой продукции (до 150 тысяч тонн в год) с предприятия на Каменск-Уральский металлургический завод, а также иным покупателям, в том числе на зарубежных рынках, уточнили в "Суале".
Соглашение также затрагивает область обеспечения поставок сырья для Богучанского алюминиевого завода, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний для реализации механизма раздела продукции, добавили там же.
В рамках достигнутых договоренностей ожидаемым результатом станет повышение эффективности деятельности Богучанского энергометаллургического объединения и обеспечение поставок сырья и готовой продукции на основе прозрачного ценообразования, считают в компании.