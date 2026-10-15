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"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия

"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия - 15.10.2026, ПРАЙМ

"Суал" и "Русгидро" договорились о сотрудничестве в производстве алюминия

Компании "Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия, партнерство предполагает раздел продукции Богучанского алюминиевого... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:12+0300

2026-10-15T14:12+0300

2026-10-15T14:32+0300

промышленность

россия

русгидро

суал партнерс

русал

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Компании "Суал" и "Русгидро" подписали соглашение о сотрудничестве в производстве алюминия, партнерство предполагает раздел продукции Богучанского алюминиевого завода, передает корреспондент РИА Новости с места подписания. Подписи под документом поставили генеральный директор компании "Суал Партнерс" Олег Фомичев и член правления, первый заместитель генерального директора "Русгидро" Юрий Любимов. Подписываемое соглашение дополняет существующие партнерские отношения между "Русгидро" и "Русалом" и будет способствовать развитию как алюминиевой промышленности, так и отраслей глубокого передела внутри страны. Сотрудничество предполагает применение механизма раздела продукции Богучанского алюминиевого завода и возможность поставки 50% готовой продукции (до 150 тысяч тонн в год) с предприятия на Каменск-Уральский металлургический завод, а также иным покупателям, в том числе на зарубежных рынках, уточнили в "Суале". Соглашение также затрагивает область обеспечения поставок сырья для Богучанского алюминиевого завода, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний для реализации механизма раздела продукции, добавили там же. В рамках достигнутых договоренностей ожидаемым результатом станет повышение эффективности деятельности Богучанского энергометаллургического объединения и обеспечение поставок сырья и готовой продукции на основе прозрачного ценообразования, считают в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, русгидро, суал партнерс, русал