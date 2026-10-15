https://1prime.ru/20261015/sud-874288269.html

Суд удовлетворил иск к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров

Суд удовлетворил иск к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров - 15.10.2026, ПРАЙМ

Суд удовлетворил иск к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил требования министерства природных ресурсов Кубани по иску на 34,2 миллиарда рублей к владельцам и... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:06+0300

2026-10-15T16:06+0300

2026-10-15T16:06+0300

бизнес

россия

краснодарский край

кубань

черное море

вконтакте

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874288269.jpg?1792069596

КРАСНОДАР, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил требования министерства природных ресурсов Кубани по иску на 34,2 миллиарда рублей к владельцам и фрахтователям танкеров, затонувших в Керченском проливе в 2024 году, сообщил суд. "Суд, изучив материалы дела, удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что в четверг в суде состоялось судебное заседание по делу по иску министерства природных ресурсов Краснодарского края к "Волгатранснефть", "Кама Шиппинг", "КамаТрансОйл" о взыскании убытков, причиненных бюджету региона, и о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате крушения танкеров в акватории Черного моря, разлива нефтепродуктов. Ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края требовало взыскать с владельцев и фрахтователя танкеров 34,22 миллиарда рублей общего ущерба окружающей среде и 30,725 миллиона рублей убытков бюджету Краснодарского края. ЗАО "Волгатранснефть" оспаривало методику, на основе которой минприроды рассчитало сумму ущерба, но Краснодарский краевой суд признал ее действующей, сумма исковых требований оставалась без изменений. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

краснодарский край

кубань

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, краснодарский край, кубань, черное море, вконтакте