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Суд удовлетворил иск к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров
Суд удовлетворил иск к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров - 15.10.2026, ПРАЙМ
Суд удовлетворил иск к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров
Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил требования министерства природных ресурсов Кубани по иску на 34,2 миллиарда рублей к владельцам и... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:06+0300
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КРАСНОДАР, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил требования министерства природных ресурсов Кубани по иску на 34,2 миллиарда рублей к владельцам и фрахтователям танкеров, затонувших в Керченском проливе в 2024 году, сообщил суд.
"Суд, изучив материалы дела, удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что в четверг в суде состоялось судебное заседание по делу по иску министерства природных ресурсов Краснодарского края к "Волгатранснефть", "Кама Шиппинг", "КамаТрансОйл" о взыскании убытков, причиненных бюджету региона, и о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате крушения танкеров в акватории Черного моря, разлива нефтепродуктов.
Ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края требовало взыскать с владельцев и фрахтователя танкеров 34,22 миллиарда рублей общего ущерба окружающей среде и 30,725 миллиона рублей убытков бюджету Краснодарского края. ЗАО "Волгатранснефть" оспаривало методику, на основе которой минприроды рассчитало сумму ущерба, но Краснодарский краевой суд признал ее действующей, сумма исковых требований оставалась без изменений.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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Суд удовлетворил иск к владельцам затонувших в Керченском проливе танкеров
Суд удовлетворил иск к владельцам и фрахтователям затонувших в Керченском проливе танкеров
КРАСНОДАР, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил требования министерства природных ресурсов Кубани по иску на 34,2 миллиарда рублей к владельцам и фрахтователям танкеров, затонувших в Керченском проливе в 2024 году, сообщил суд.
"Суд, изучив материалы дела, удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме", - говорится на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что в четверг в суде состоялось судебное заседание по делу по иску министерства природных ресурсов Краснодарского края к "Волгатранснефть", "Кама Шиппинг", "КамаТрансОйл" о взыскании убытков, причиненных бюджету региона, и о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде в результате крушения танкеров в акватории Черного моря, разлива нефтепродуктов.
Ранее министерство природных ресурсов Краснодарского края требовало взыскать с владельцев и фрахтователя танкеров 34,22 миллиарда рублей общего ущерба окружающей среде и 30,725 миллиона рублей убытков бюджету Краснодарского края. ЗАО "Волгатранснефть" оспаривало методику, на основе которой минприроды рассчитало сумму ущерба, но Краснодарский краевой суд признал ее действующей, сумма исковых требований оставалась без изменений.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.