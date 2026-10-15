https://1prime.ru/20261015/sud-874292802.html
Арбитраж отложил на декабрь рассмотрение иска АСВ к Air Baltic
Арбитраж отложил на декабрь рассмотрение иска АСВ к Air Baltic - 15.10.2026, ПРАЙМ
Арбитраж отложил на декабрь рассмотрение иска АСВ к Air Baltic
Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое в качестве конкурсного управляющего разорившегося в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:55+0300
2026-10-15T16:55+0300
2026-10-15T16:55+0300
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое в качестве конкурсного управляющего разорившегося в 2013 году Инвестбанка требует взыскать с латвийской государственной авиакомпании Air Baltic Corporation более 260,8 миллиона евро (около 24,5 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд повторно удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика, попросившего дать ему время для предоставления дополнительных доказательств, в том числе судебных актов латвийских судов. Как ранее пояснил представитель истца, исковые требования связаны с тремя кредитными договорами, по которым Инвестбанк в 2011 году выдал денежные средства компании Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS), бывшему акционеру Air Baltic. Ей принадлежало тогда 48% авиакомпании. Поручителем выступала сама Air Baltic. Заемщик перестал обслуживать кредиты еще до отзыва в 2013 году у Инвестбанка лицензии. Банк в разные годы добился в суде взыскания долгов и процентов с заемщика и поручителя в размере около 60 миллионов евро, но решения не были исполнены. АСВ в 2019 году в деле о банкротстве Инвестбанка попросило признать недействительными кредитные договоры и договоры поручительства. Госкорпорация пришла к выводу, что это были притворные сделки, прикрывавшие финансирование авиаперевозчика банком: деньги поступали на счет BAS в Latvijas Krajbanka и транзитом переводились на счет AirBaltic. Это в суде подтвердил экс-предправления и акционер литовского банка Snoras, чьей "дочкой" был Krajbanka, Раймондас Баранаускас. Девятый арбитражный апелляционный суд в 2023 году признал незаконными три пары договоров, а также дальнейшее перечисление денег в пользу авиакомпании. Это решение поддержали затем Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ. Судебные акты стали основанием для пересмотра по новым обстоятельствам прошлых дел о взыскании долгов по кредитным договорам и для предъявления новых требований. В новом иске, поданном в 2023 году, АСВ потребовало взыскать долги по кредитам непосредственно с AirBaltic.
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финансы, банки, бизнес, москва, инвестбанк, агентство по страхованию вкладов, airbaltic
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, инвестбанк, Агентство по страхованию вкладов, AirBaltic
Арбитраж отложил на декабрь рассмотрение иска АСВ к Air Baltic
Суд отложил рассмотрение иска АСВ о взыскании с Air Baltic 24,5 миллиардов рублей
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое в качестве конкурсного управляющего разорившегося в 2013 году Инвестбанка требует взыскать с латвийской государственной авиакомпании Air Baltic Corporation более 260,8 миллиона евро (около 24,5 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд повторно удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика, попросившего дать ему время для предоставления дополнительных доказательств, в том числе судебных актов латвийских судов.
Как ранее пояснил представитель истца, исковые требования связаны с тремя кредитными договорами, по которым Инвестбанк
в 2011 году выдал денежные средства компании Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS), бывшему акционеру Air Baltic. Ей принадлежало тогда 48% авиакомпании. Поручителем выступала сама Air Baltic.
Заемщик перестал обслуживать кредиты еще до отзыва в 2013 году у Инвестбанка лицензии. Банк в разные годы добился в суде взыскания долгов и процентов с заемщика и поручителя в размере около 60 миллионов евро, но решения не были исполнены.
АСВ
в 2019 году в деле о банкротстве Инвестбанка попросило признать недействительными кредитные договоры и договоры поручительства. Госкорпорация пришла к выводу, что это были притворные сделки, прикрывавшие финансирование авиаперевозчика банком: деньги поступали на счет BAS в Latvijas Krajbanka и транзитом переводились на счет AirBaltic
.
Это в суде подтвердил экс-предправления и акционер литовского банка Snoras, чьей "дочкой" был Krajbanka, Раймондас Баранаускас.
Девятый арбитражный апелляционный суд в 2023 году признал незаконными три пары договоров, а также дальнейшее перечисление денег в пользу авиакомпании. Это решение поддержали затем Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд
РФ. Судебные акты стали основанием для пересмотра по новым обстоятельствам прошлых дел о взыскании долгов по кредитным договорам и для предъявления новых требований.
В новом иске, поданном в 2023 году, АСВ потребовало взыскать долги по кредитам непосредственно с AirBaltic.