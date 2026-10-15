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Арбитраж отложил на декабрь рассмотрение иска АСВ к Air Baltic

Арбитраж отложил на декабрь рассмотрение иска АСВ к Air Baltic - 15.10.2026, ПРАЙМ

Арбитраж отложил на декабрь рассмотрение иска АСВ к Air Baltic

Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое в качестве конкурсного управляющего разорившегося в... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:55+0300

2026-10-15T16:55+0300

2026-10-15T16:55+0300

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на декабрь рассмотрение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое в качестве конкурсного управляющего разорившегося в 2013 году Инвестбанка требует взыскать с латвийской государственной авиакомпании Air Baltic Corporation более 260,8 миллиона евро (около 24,5 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд повторно удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика, попросившего дать ему время для предоставления дополнительных доказательств, в том числе судебных актов латвийских судов. Как ранее пояснил представитель истца, исковые требования связаны с тремя кредитными договорами, по которым Инвестбанк в 2011 году выдал денежные средства компании Baltijas Aviacijas Sistemas (BAS), бывшему акционеру Air Baltic. Ей принадлежало тогда 48% авиакомпании. Поручителем выступала сама Air Baltic. Заемщик перестал обслуживать кредиты еще до отзыва в 2013 году у Инвестбанка лицензии. Банк в разные годы добился в суде взыскания долгов и процентов с заемщика и поручителя в размере около 60 миллионов евро, но решения не были исполнены. АСВ в 2019 году в деле о банкротстве Инвестбанка попросило признать недействительными кредитные договоры и договоры поручительства. Госкорпорация пришла к выводу, что это были притворные сделки, прикрывавшие финансирование авиаперевозчика банком: деньги поступали на счет BAS в Latvijas Krajbanka и транзитом переводились на счет AirBaltic. Это в суде подтвердил экс-предправления и акционер литовского банка Snoras, чьей "дочкой" был Krajbanka, Раймондас Баранаускас. Девятый арбитражный апелляционный суд в 2023 году признал незаконными три пары договоров, а также дальнейшее перечисление денег в пользу авиакомпании. Это решение поддержали затем Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ. Судебные акты стали основанием для пересмотра по новым обстоятельствам прошлых дел о взыскании долгов по кредитным договорам и для предъявления новых требований. В новом иске, поданном в 2023 году, АСВ потребовало взыскать долги по кредитам непосредственно с AirBaltic.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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