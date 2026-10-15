https://1prime.ru/20261015/sud-874294055.html
Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову
Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову - 15.10.2026, ПРАЙМ
Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову
Тверской суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры к основателю Freedom Holding и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:12+0300
2026-10-15T17:12+0300
2026-10-15T17:12+0300
бизнес
россия
москва
сша
алма-ата
freedom holding
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874294055.jpg?1792073526
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры к основателю Freedom Holding и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В ходе заседания судья огласила заявление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева об отказе от исковых требований к Freedom Holding, Турлову и иным ответчикам. Присутствующий в зале прокурор не смог объяснить отказ от иска, но заявление замгенпрокурора поддержал. "Определением Тверского районного суда города Москвы прекратить производство по административному исковому заявлению заместителя генерального прокурора к Турлову", - огласила решение судья. Также суд отменил обеспечительные меры, наложенные на имущество ответчиков. Турлов 26 сентября был избран на пост президента FIDE, бывший министр спорта РФ Павел Колобков - на пост вице-президента организации. Турлов – уроженец Москвы и основатель инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp, который базируется в США, штаб-квартира компании находится в Алма-Ате. С 2023 года возглавляет Казахстанскую шахматную федерацию.
москва
сша
алма-ата
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, сша, алма-ата, freedom holding
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, США, АЛМА-АТА, Freedom Holding
Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову
Тверской суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову