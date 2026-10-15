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Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову
Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову - 15.10.2026, ПРАЙМ
Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову
Тверской суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры к основателю Freedom Holding и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:12+0300
2026-10-15T17:12+0300
бизнес
россия
москва
сша
алма-ата
freedom holding
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры к основателю Freedom Holding и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В ходе заседания судья огласила заявление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева об отказе от исковых требований к Freedom Holding, Турлову и иным ответчикам. Присутствующий в зале прокурор не смог объяснить отказ от иска, но заявление замгенпрокурора поддержал. "Определением Тверского районного суда города Москвы прекратить производство по административному исковому заявлению заместителя генерального прокурора к Турлову", - огласила решение судья. Также суд отменил обеспечительные меры, наложенные на имущество ответчиков. Турлов 26 сентября был избран на пост президента FIDE, бывший министр спорта РФ Павел Колобков - на пост вице-президента организации. Турлов – уроженец Москвы и основатель инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp, который базируется в США, штаб-квартира компании находится в Алма-Ате. С 2023 года возглавляет Казахстанскую шахматную федерацию.
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бизнес, россия, москва, сша, алма-ата, freedom holding
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, США, АЛМА-АТА, Freedom Holding
17:12 15.10.2026
 
Суд в Москве прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову

Тверской суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры к Турлову

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы прекратил производство по иску Генпрокуратуры к основателю Freedom Holding и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Тимуру Турлову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе заседания судья огласила заявление заместителя генпрокурора Игоря Ткачева об отказе от исковых требований к Freedom Holding, Турлову и иным ответчикам. Присутствующий в зале прокурор не смог объяснить отказ от иска, но заявление замгенпрокурора поддержал.
"Определением Тверского районного суда города Москвы прекратить производство по административному исковому заявлению заместителя генерального прокурора к Турлову", - огласила решение судья.
Также суд отменил обеспечительные меры, наложенные на имущество ответчиков.
Турлов 26 сентября был избран на пост президента FIDE, бывший министр спорта РФ Павел Колобков - на пост вице-президента организации.
Турлов – уроженец Москвы и основатель инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp, который базируется в США, штаб-квартира компании находится в Алма-Ате. С 2023 года возглавляет Казахстанскую шахматную федерацию.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСШААЛМА-АТАFreedom Holding
 
 
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