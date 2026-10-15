Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд поддержал требование ФНС к жене Шпигеля - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/sud-874294178.html
Суд поддержал требование ФНС к жене Шпигеля
Суд поддержал требование ФНС к жене Шпигеля - 15.10.2026, ПРАЙМ
Суд поддержал требование ФНС к жене Шпигеля
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая включила в реестр требований кредиторов Евгении Шпигель, жены Бориса Шпигеля,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:16+0300
2026-10-15T17:16+0300
бизнес
россия
москва
фнс россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874294178.jpg?1792073800
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая включила в реестр требований кредиторов Евгении Шпигель, жены Бориса Шпигеля, осужденного владельца обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", требование управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области на сумму около 8,2 миллиарда рублей. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, суд в четверг в деле о банкротстве Шпигель отклонил ее апелляционную жалобу на вынесенное в июле определение арбитражного суда Москвы. Требование основано на решении Октябрьского районного суда Пензы от 26 января 2024 года. Суд тогда по иску Генпрокуратуры РФ взыскал такую сумму в доход государства солидарно с четы Шпигелей, "Биотэка" и еще ряда физических и юридических лиц. Иск был заявлен об обращении взыскания на незаконно полученный в результате коррупционного преступления доход. Суд в апреле признал Шпигель банкротом. Начальная процедура ее банкротства - реструктуризация долгов - была введена в сентябре по заявлению "Биотэка" из-за долга в размере около 203 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в ноябре также признал банкротом Светлану Шпигель, дочь Бориса и Евгении Шпигелей и бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, фнс россии
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ФНС России
17:16 15.10.2026
 
Суд поддержал требование ФНС к жене Шпигеля

Апелляция поддержала включение требования ФНС на 8,2 миллиарда рублей к жене Шпигеля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая включила в реестр требований кредиторов Евгении Шпигель, жены Бориса Шпигеля, осужденного владельца обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", требование управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области на сумму около 8,2 миллиарда рублей.
Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, суд в четверг в деле о банкротстве Шпигель отклонил ее апелляционную жалобу на вынесенное в июле определение арбитражного суда Москвы.
Требование основано на решении Октябрьского районного суда Пензы от 26 января 2024 года. Суд тогда по иску Генпрокуратуры РФ взыскал такую сумму в доход государства солидарно с четы Шпигелей, "Биотэка" и еще ряда физических и юридических лиц. Иск был заявлен об обращении взыскания на незаконно полученный в результате коррупционного преступления доход.
Суд в апреле признал Шпигель банкротом. Начальная процедура ее банкротства - реструктуризация долгов - была введена в сентябре по заявлению "Биотэка" из-за долга в размере около 203 миллионов рублей.
Арбитражный суд Москвы в ноябре также признал банкротом Светлану Шпигель, дочь Бориса и Евгении Шпигелей и бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала