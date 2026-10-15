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Суд поддержал требование ФНС к жене Шпигеля

Суд поддержал требование ФНС к жене Шпигеля - 15.10.2026, ПРАЙМ

Суд поддержал требование ФНС к жене Шпигеля

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая включила в реестр требований кредиторов Евгении Шпигель, жены Бориса Шпигеля,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:16+0300

2026-10-15T17:16+0300

2026-10-15T17:16+0300

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая включила в реестр требований кредиторов Евгении Шпигель, жены Бориса Шпигеля, осужденного владельца обанкротившейся фармацевтической корпорации "Биотэк", требование управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области на сумму около 8,2 миллиарда рублей. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, суд в четверг в деле о банкротстве Шпигель отклонил ее апелляционную жалобу на вынесенное в июле определение арбитражного суда Москвы. Требование основано на решении Октябрьского районного суда Пензы от 26 января 2024 года. Суд тогда по иску Генпрокуратуры РФ взыскал такую сумму в доход государства солидарно с четы Шпигелей, "Биотэка" и еще ряда физических и юридических лиц. Иск был заявлен об обращении взыскания на незаконно полученный в результате коррупционного преступления доход. Суд в апреле признал Шпигель банкротом. Начальная процедура ее банкротства - реструктуризация долгов - была введена в сентябре по заявлению "Биотэка" из-за долга в размере около 203 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы в ноябре также признал банкротом Светлану Шпигель, дочь Бориса и Евгении Шпигелей и бывшую жену эстрадного певца Николая Баскова. Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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