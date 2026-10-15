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Суд снял арест с имущества основателя Freedom Holding Тимура Турлова - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Суд снял арест с имущества основателя Freedom Holding Тимура Турлова
Суд снял арест с имущества основателя Freedom Holding Тимура Турлова - 15.10.2026, ПРАЙМ
Суд снял арест с имущества основателя Freedom Holding Тимура Турлова
Тверской суд Москвы снял арест с имущества основателя Freedom Holding и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:25+0300
2026-10-15T17:25+0300
россия
freedom holding
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы снял арест с имущества основателя Freedom Holding и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним компаний после отказа Генпрокуратуры от иска, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в ходе заседания судья огласила заявление заместителя Генпрокурора Игоря Ткачева об отказе от исковых требований к Freedom Holding. Суд прекратил производство по иску. "Отменить обеспечительные меры, наложенные в рамках обеспечения иска на имущество ответчиков Турлова Тимура, Щукина Аркадия, компании "В-Эмпирикал Холдинг Корп.", компании "Фридом Холдинг Корп.", компании "Фридом финанс Европа Лтд", - огласила решение судья. Согласно кодексу административного судопроизводства, Генпрокуратура не сможет повторно подать иск по тем же основаниям к этим ответчикам.
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40
192
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ПРАЙМ
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5
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192
40
россия, freedom holding
РОССИЯ, Freedom Holding
17:25 15.10.2026
 
Суд снял арест с имущества основателя Freedom Holding Тимура Турлова

Суд снял арест с имущества Тимура Турлова и связанных с ним компаний

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы снял арест с имущества основателя Freedom Holding и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним компаний после отказа Генпрокуратуры от иска, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг в ходе заседания судья огласила заявление заместителя Генпрокурора Игоря Ткачева об отказе от исковых требований к Freedom Holding. Суд прекратил производство по иску.
"Отменить обеспечительные меры, наложенные в рамках обеспечения иска на имущество ответчиков Турлова Тимура, Щукина Аркадия, компании "В-Эмпирикал Холдинг Корп.", компании "Фридом Холдинг Корп.", компании "Фридом финанс Европа Лтд", - огласила решение судья.
Согласно кодексу административного судопроизводства, Генпрокуратура не сможет повторно подать иск по тем же основаниям к этим ответчикам.
 
РОССИЯFreedom Holding
 
 
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