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Суд снял арест с имущества основателя Freedom Holding Тимура Турлова

Суд снял арест с имущества основателя Freedom Holding Тимура Турлова - 15.10.2026, ПРАЙМ

Суд снял арест с имущества основателя Freedom Holding Тимура Турлова

Тверской суд Москвы снял арест с имущества основателя Freedom Holding и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T17:25+0300

2026-10-15T17:25+0300

2026-10-15T17:25+0300

россия

freedom holding

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы снял арест с имущества основателя Freedom Holding и президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним компаний после отказа Генпрокуратуры от иска, передает корреспондент РИА Новости. В четверг в ходе заседания судья огласила заявление заместителя Генпрокурора Игоря Ткачева об отказе от исковых требований к Freedom Holding. Суд прекратил производство по иску. "Отменить обеспечительные меры, наложенные в рамках обеспечения иска на имущество ответчиков Турлова Тимура, Щукина Аркадия, компании "В-Эмпирикал Холдинг Корп.", компании "Фридом Холдинг Корп.", компании "Фридом финанс Европа Лтд", - огласила решение судья. Согласно кодексу административного судопроизводства, Генпрокуратура не сможет повторно подать иск по тем же основаниям к этим ответчикам.

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россия, freedom holding