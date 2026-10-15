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Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета через SWIFT - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета через SWIFT
Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета через SWIFT - 15.10.2026, ПРАЙМ
Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета через SWIFT
Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета напрямую через SWIFT, сообщили РИА Новости в банке. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T08:16+0300
2026-10-15T08:16+0300
финансы
банки
россия
таиланд
swift
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета напрямую через SWIFT, сообщили РИА Новости в банке. "Клиенты Т-Банка теперь могут без комиссии переводить деньги в Таиланд по номеру счета напрямую через SWIFT", - говорится в сообщении. Руководитель отдела переводов Т-Банка Артем Авладеев подчеркнул, что Таиланд – одна из наиболее популярных стран для переводов по номеру счета. "Мы видим растущий спрос клиентов на переводы крупных сумм, например, для покупки и содержания недвижимости, поэтому наша задача не только обеспечить возможность таких переводов, но и предлагать клиентам максимально выгодные условия - в том числе, переводы без комиссии", - уточнил он. В Т-Банке также пояснили, что переводы по реквизитам счета напрямую через SWIFT – это способ отправить деньги сразу в зарубежный банк получателя по его международному банковскому идентификатору SWIFT/BIC. SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В 2022 году ряд крупных российских банков были отключены от этой системы.
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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финансы, банки, россия, таиланд, swift
Финансы, Банки, РОССИЯ, ТАИЛАНД, SWIFT
08:16 15.10.2026
 
Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета через SWIFT

Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета напрямую через SWIFT

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета напрямую через SWIFT, сообщили РИА Новости в банке.
"Клиенты Т-Банка теперь могут без комиссии переводить деньги в Таиланд по номеру счета напрямую через SWIFT", - говорится в сообщении.
Руководитель отдела переводов Т-Банка Артем Авладеев подчеркнул, что Таиланд – одна из наиболее популярных стран для переводов по номеру счета.
"Мы видим растущий спрос клиентов на переводы крупных сумм, например, для покупки и содержания недвижимости, поэтому наша задача не только обеспечить возможность таких переводов, но и предлагать клиентам максимально выгодные условия - в том числе, переводы без комиссии", - уточнил он.
В Т-Банке также пояснили, что переводы по реквизитам счета напрямую через SWIFT – это способ отправить деньги сразу в зарубежный банк получателя по его международному банковскому идентификатору SWIFT/BIC.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В 2022 году ряд крупных российских банков были отключены от этой системы.
 
ФинансыБанкиРОССИЯТАИЛАНДSWIFT
 
 
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