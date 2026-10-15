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Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета через SWIFT

Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета через SWIFT - 15.10.2026, ПРАЙМ

Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета через SWIFT

Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета напрямую через SWIFT, сообщили РИА Новости в банке. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T08:16+0300

2026-10-15T08:16+0300

2026-10-15T08:16+0300

финансы

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Т-Банк отменил комиссию за переводы в Таиланд по номеру счета напрямую через SWIFT, сообщили РИА Новости в банке. "Клиенты Т-Банка теперь могут без комиссии переводить деньги в Таиланд по номеру счета напрямую через SWIFT", - говорится в сообщении. Руководитель отдела переводов Т-Банка Артем Авладеев подчеркнул, что Таиланд – одна из наиболее популярных стран для переводов по номеру счета. "Мы видим растущий спрос клиентов на переводы крупных сумм, например, для покупки и содержания недвижимости, поэтому наша задача не только обеспечить возможность таких переводов, но и предлагать клиентам максимально выгодные условия - в том числе, переводы без комиссии", - уточнил он. В Т-Банке также пояснили, что переводы по реквизитам счета напрямую через SWIFT – это способ отправить деньги сразу в зарубежный банк получателя по его международному банковскому идентификатору SWIFT/BIC. SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В 2022 году ряд крупных российских банков были отключены от этой системы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, таиланд, swift