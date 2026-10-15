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Тайвань планирует ежегодно закупать 6 миллионов тонн СПГ на Аляске - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Тайвань планирует ежегодно закупать 6 миллионов тонн СПГ на Аляске
Тайвань планирует ежегодно закупать 6 миллионов тонн СПГ на Аляске - 15.10.2026, ПРАЙМ
Тайвань планирует ежегодно закупать 6 миллионов тонн СПГ на Аляске
Тайвань планирует ежегодно закупать 6 миллионов тонн СПГ в рамках планируемого проекта Alaska Gasline Development на Аляске, сообщает местная газета Taiwan... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:07+0300
2026-10-15T13:24+0300
газ
тайвань
аляска
китай
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тайвань планирует ежегодно закупать 6 миллионов тонн СПГ в рамках планируемого проекта Alaska Gasline Development на Аляске, сообщает местная газета Taiwan News. "Компания CPC Corp. добилась существенного прогресса по вопросам закупки 6 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в рамках планируемого проекта на Аляске, а также об инвестировании в его развитие до 4,4 миллиарда долларов США", - пишет газета со ссылкой на экономическое ведомство острова. Как отмечается в сообщении, если проект будет реализован в соответствии с графиком, поставки могут начаться уже в 2032 году. При этом экономическое ведомство Тайваня отмечает, что конкретные условия инвестирования и коммерческие контракты еще не согласованы окончательно. Географическое положение Аляски позволит доставлять СПГ на остров напрямую через Тихий океан. Предполагаемое сотрудничество позволит диверсифицировать поставки природного газа на Тайвань, а также укрепить энергетическую безопасность острова. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
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газ, тайвань, аляска, китай
Газ, Тайвань, Аляска, КИТАЙ
13:07 15.10.2026 (обновлено: 13:24 15.10.2026)
 
Тайвань планирует ежегодно закупать 6 миллионов тонн СПГ на Аляске

Taiwan News: Тайвань планирует ежегодно закупать шесть миллионов тонн СПГ на Аляске

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Тайвань планирует ежегодно закупать 6 миллионов тонн СПГ в рамках планируемого проекта Alaska Gasline Development на Аляске, сообщает местная газета Taiwan News.
"Компания CPC Corp. добилась существенного прогресса по вопросам закупки 6 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в рамках планируемого проекта на Аляске, а также об инвестировании в его развитие до 4,4 миллиарда долларов США", - пишет газета со ссылкой на экономическое ведомство острова.
Как отмечается в сообщении, если проект будет реализован в соответствии с графиком, поставки могут начаться уже в 2032 году.
При этом экономическое ведомство Тайваня отмечает, что конкретные условия инвестирования и коммерческие контракты еще не согласованы окончательно.
Географическое положение Аляски позволит доставлять СПГ на остров напрямую через Тихий океан.
Предполагаемое сотрудничество позволит диверсифицировать поставки природного газа на Тайвань, а также укрепить энергетическую безопасность острова.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году.
 
ГазТайваньАляскаКИТАЙ
 
 
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