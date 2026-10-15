https://1prime.ru/20261015/tambov-874256198.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов - 15.10.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T04:00+0300
2026-10-15T04:00+0300
2026-10-15T04:00+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, росавиация
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.