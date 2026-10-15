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Россия возобновила импорт грузовиков из Казахстана - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Россия возобновила импорт грузовиков из Казахстана
Россия возобновила импорт грузовиков из Казахстана - 15.10.2026, ПРАЙМ
Россия возобновила импорт грузовиков из Казахстана
Россия в августе возобновила импорт грузовиков из Казахстана после месячного перерыва - поставки достигли 703,1 тысячи долларов, следует из данных таможенного... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:47+0300
2026-10-15T16:47+0300
россия
бизнес
казахстан
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия в августе возобновила импорт грузовиков из Казахстана после месячного перерыва - поставки достигли 703,1 тысячи долларов, следует из данных таможенного управления республики, которые проанализировало РИА Новости. Для сравнения: в июне импорт грузовиков из Казахстана достигал 8,6 миллиона долларов. Также в отчетном месяце Россия увеличила импорт легковых автомобилей из Казахстана. Поставки выросли сразу в 12 раз в месячном выражении - до 407,3 тысячи долларов. В августе на Россию пришлось больше трети экспорта грузовиков из Казахстана, доля в экспорте легковых автомобилей оказалась несколько скромнее - 8%.
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россия, бизнес, казахстан
РОССИЯ, Бизнес, КАЗАХСТАН
16:47 15.10.2026
 
Россия возобновила импорт грузовиков из Казахстана

Таможенники: Россия возобновила импорт грузовиков из Казахстана после месячного перерыва

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНовые грузовые тягачи КамАЗ 5490 NEO
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© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия в августе возобновила импорт грузовиков из Казахстана после месячного перерыва - поставки достигли 703,1 тысячи долларов, следует из данных таможенного управления республики, которые проанализировало РИА Новости.
Для сравнения: в июне импорт грузовиков из Казахстана достигал 8,6 миллиона долларов.
Также в отчетном месяце Россия увеличила импорт легковых автомобилей из Казахстана. Поставки выросли сразу в 12 раз в месячном выражении - до 407,3 тысячи долларов.
В августе на Россию пришлось больше трети экспорта грузовиков из Казахстана, доля в экспорте легковых автомобилей оказалась несколько скромнее - 8%.
 
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