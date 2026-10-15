https://1prime.ru/20261015/tamozhenniki-874292395.html

Россия возобновила импорт грузовиков из Казахстана

Россия возобновила импорт грузовиков из Казахстана - 15.10.2026, ПРАЙМ

Россия возобновила импорт грузовиков из Казахстана

Россия в августе возобновила импорт грузовиков из Казахстана после месячного перерыва - поставки достигли 703,1 тысячи долларов, следует из данных таможенного... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:47+0300

2026-10-15T16:47+0300

2026-10-15T16:47+0300

россия

бизнес

казахстан

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/1d/861461105_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a1a65c7d52084f80d78118304c9bf4de.jpg

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Россия в августе возобновила импорт грузовиков из Казахстана после месячного перерыва - поставки достигли 703,1 тысячи долларов, следует из данных таможенного управления республики, которые проанализировало РИА Новости. Для сравнения: в июне импорт грузовиков из Казахстана достигал 8,6 миллиона долларов. Также в отчетном месяце Россия увеличила импорт легковых автомобилей из Казахстана. Поставки выросли сразу в 12 раз в месячном выражении - до 407,3 тысячи долларов. В августе на Россию пришлось больше трети экспорта грузовиков из Казахстана, доля в экспорте легковых автомобилей оказалась несколько скромнее - 8%.

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, казахстан