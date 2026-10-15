https://1prime.ru/20261015/tanker-874270326.html

На задержанном Францией танкере DF Peak россиян нет, заявили в МИД

На задержанном Францией танкере DF Peak россиян нет, заявили в МИД - 15.10.2026, ПРАЙМ

На задержанном Францией танкере DF Peak россиян нет, заявили в МИД

Российских граждан на задержанном Францией нефтяном танкере DF Peak нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:10+0300

2026-10-15T12:10+0300

2026-10-15T12:10+0300

россия

франция

александр грушко

мид рф

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874270326.jpg?1792055402

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российских граждан на задержанном Францией нефтяном танкере DF Peak нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Граждан нет, но это нисколько не отменяет наше отношение к подобного рода пиратским действиям на морских коммуникациях" , - сказал он журналистам.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, александр грушко, мид рф