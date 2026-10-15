https://1prime.ru/20261015/tanker-874270326.html
На задержанном Францией танкере DF Peak россиян нет, заявили в МИД
На задержанном Францией танкере DF Peak россиян нет, заявили в МИД - 15.10.2026, ПРАЙМ
На задержанном Францией танкере DF Peak россиян нет, заявили в МИД
Российских граждан на задержанном Францией нефтяном танкере DF Peak нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T12:10+0300
2026-10-15T12:10+0300
2026-10-15T12:10+0300
россия
франция
александр грушко
мид рф
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874270326.jpg?1792055402
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российских граждан на задержанном Францией нефтяном танкере DF Peak нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. "Граждан нет, но это нисколько не отменяет наше отношение к подобного рода пиратским действиям на морских коммуникациях" , - сказал он журналистам.
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россия, франция, александр грушко, мид рф
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Александр Грушко, МИД РФ
На задержанном Францией танкере DF Peak россиян нет, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: на задержанном Францией танкере DF Peak российских граждан нет