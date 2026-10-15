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В Черном море у берегов Стамбула сел на мель танкер под флагом Либерии

В Черном море у берегов Стамбула сел на мель танкер под флагом Либерии - 15.10.2026, ПРАЙМ

В Черном море у берегов Стамбула сел на мель танкер под флагом Либерии

Танкер Banda под флагом Либерии сел на мель в Черном море у берегов Стамбула, угроза экипажу отсутствует, заявило министерство транспорта и инфраструктуры... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:28+0300

2026-10-15T16:28+0300

2026-10-15T16:28+0300

бизнес

черное море

стамбул

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СТАМБУЛ, 15 окт - ПРАЙМ. Танкер Banda под флагом Либерии сел на мель в Черном море у берегов Стамбула, угроза экипажу отсутствует, заявило министерство транспорта и инфраструктуры Турции. "Ввиду неблагоприятных погодных условий танкер Banda под флагом Либерии, <…> находившийся в ожидании в сопровождении буксира, сел на мель в Черном море. В рамках мер предосторожности к судну направлено судно для оказания помощи в ЧС", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе. На судне находятся шесть членов экипажа, все они граждане Турции, угроза их жизни отсутствует, отметило министерство. В среду еще одно судно село на мель в Черном море у берегов турецкой провинции Стамбул на фоне шторма. Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков является рекордным в современной истории города - выпал 261 миллиметр осадков на квадратный метр, заявил губернатор провинции Давут Гюль. В четверг в ряде районов города продолжаются ливни.

черное море

стамбул

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бизнес, черное море, стамбул, турция