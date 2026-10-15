https://1prime.ru/20261015/tenet-874262346.html

Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9

Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9 - 15.10.2026, ПРАЙМ

Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9

Российский автомобильный бренд Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9 по цене от 4,25 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе марки. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T10:05+0300

2026-10-15T10:05+0300

2026-10-15T10:05+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9 по цене от 4,25 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе марки. "Tenet объявляет о старте продаж семиместной версии флагмана модельной линейки - Tenet T9. Новая модель предлагается в комплектации "Ультра" стоимостью 4 249 000 рублей с учeтом специального предложения", - говорится в сообщении. Автомобиль оснащается 2-литровым турбодвигателем мощностью 245 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатой классической автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды. Первые автомобили уже поступили в официальные дилерские центры Tenet.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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