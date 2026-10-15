https://1prime.ru/20261015/tenet-874262346.html
Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9
Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9 - 15.10.2026, ПРАЙМ
Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9
Российский автомобильный бренд Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9 по цене от 4,25 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе марки. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T10:05+0300
2026-10-15T10:05+0300
2026-10-15T10:05+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9 по цене от 4,25 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе марки.
"Tenet объявляет о старте продаж семиместной версии флагмана модельной линейки - Tenet T9. Новая модель предлагается в комплектации "Ультра" стоимостью 4 249 000 рублей с учeтом специального предложения", - говорится в сообщении.
Автомобиль оснащается 2-литровым турбодвигателем мощностью 245 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатой классической автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды.
Первые автомобили уже поступили в официальные дилерские центры Tenet.
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бизнес, россия
Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9
Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9 по цене от 4,25 миллиона рублей
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российский автомобильный бренд Tenet начал продажи семиместного кроссовера модели Т9 по цене от 4,25 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе марки.
"Tenet объявляет о старте продаж семиместной версии флагмана модельной линейки - Tenet T9. Новая модель предлагается в комплектации "Ультра" стоимостью 4 249 000 рублей с учeтом специального предложения", - говорится в сообщении.
Автомобиль оснащается 2-литровым турбодвигателем мощностью 245 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатой классической автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды.
Первые автомобили уже поступили в официальные дилерские центры Tenet.