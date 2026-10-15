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Три теплоэлектростанции в Киеве перестали вырабатывать электроэнергию - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Три теплоэлектростанции в Киеве перестали вырабатывать электроэнергию
Три теплоэлектростанции в Киеве перестали вырабатывать электроэнергию - 15.10.2026, ПРАЙМ
Три теплоэлектростанции в Киеве перестали вырабатывать электроэнергию
Три теплоэлектростанции в Киеве утратили возможность вырабатывать электроэнергию, отключения света зимой могут быть до 20 часов в сутки, сообщило украинское... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:03+0300
2026-10-15T14:03+0300
киев
украина
рада
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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Три теплоэлектростанции в Киеве утратили возможность вырабатывать электроэнергию, отключения света зимой могут быть до 20 часов в сутки, сообщило украинское издание "Экономическая правда". По информации издания, ТЭЦ-5, ТЭЦ – 6 и Дарницкая ТЭЦ обеспечивали основной объем генерации электроэнергии для Киева. "Сейчас эти станции полностью утратили возможность вырабатывать электричество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды". По информации издания, зимой Киеву вряд ли удастся избежать отключений электроэнергии. По наиболее оптимистичному сценарию, отключения могут быть по 8-10 часов в сутки. В случае сильных морозов и повреждения объектов энергетической инфраструктуры отключения могут длиться до 20 часов в сутки. В августе украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщил, что крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обеспечивающие зимой теплом целые районы Киева, к отопительному сезону смогут восстановить лишь на 50–70%, и в квартирах киевлян температура может опуститься до крайне низких значений. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей. В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы. Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света. С уважением, Антонова Елена Васильевна МИА "Россия сегодня" –––––––––––––––––––––––– Мобильный: +380 95-540-7775 E-mail: ev.antonova@ria.ru From: Антонова Елена Васильевна - ev.antonova@ria.ru Subject:
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киев, украина, рада
Киев, УКРАИНА, Рада
14:03 15.10.2026
 
Три теплоэлектростанции в Киеве перестали вырабатывать электроэнергию

"Экономическая правда": три ТЭЦ в Киеве утратили возможность вырабатывать электроэнергию

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МОСКВА, 15 окт – ПРАЙМ. Три теплоэлектростанции в Киеве утратили возможность вырабатывать электроэнергию, отключения света зимой могут быть до 20 часов в сутки, сообщило украинское издание "Экономическая правда".
По информации издания, ТЭЦ-5, ТЭЦ – 6 и Дарницкая ТЭЦ обеспечивали основной объем генерации электроэнергии для Киева.
"Сейчас эти станции полностью утратили возможность вырабатывать электричество", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Экономической правды".
По информации издания, зимой Киеву вряд ли удастся избежать отключений электроэнергии. По наиболее оптимистичному сценарию, отключения могут быть по 8-10 часов в сутки. В случае сильных морозов и повреждения объектов энергетической инфраструктуры отключения могут длиться до 20 часов в сутки.
В августе украинский энергетический эксперт Юрий Корольчук сообщил, что крупные теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), обеспечивающие зимой теплом целые районы Киева, к отопительному сезону смогут восстановить лишь на 50–70%, и в квартирах киевлян температура может опуститься до крайне низких значений. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ранее заявил, что следующая зима в стране может быть сложнее предыдущей.
В начале сентября депутат Рады Соломия Бобровская призвала сограждан готовиться к сложной зиме, выезжать из Киева и закупать дрова, а советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов посоветовал согражданам купить генераторы, аккумуляторы и создать запасы бензина еще до зимы.
Минувшей зимой в большинстве регионов Украины были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, вводились графики отключений света.
С уважением,
Антонова Елена Васильевна
МИА "Россия сегодня"
––––––––––––––––––––––––
Мобильный: +380 95-540-7775
E-mail: ev.antonova@ria.ru
From: Антонова Елена Васильевна - ev.antonova@ria.ru
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