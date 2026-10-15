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Новый терминал аэропорта "Казань" запущен в тестовом режиме

Новый терминал аэропорта "Казань" запущен в тестовом режиме - 15.10.2026, ПРАЙМ

Новый терминал аэропорта "Казань" запущен в тестовом режиме

Новый терминал международного аэропорта "Казань", рассчитанный на обслуживание более 5,7 миллиона пассажиров в год, запущен в тестовом режиме, сообщила... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:56+0300

2026-10-15T14:56+0300

2026-10-15T14:56+0300

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татарстан

казань

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 15 окт – ПРАЙМ. Новый терминал международного аэропорта "Казань", рассчитанный на обслуживание более 5,7 миллиона пассажиров в год, запущен в тестовом режиме, сообщила пресс-служба главы Татарстана. "В международном аэропорту "Казань" имени Габдуллы Тукая с участием (главы Татарстана - ред.) Рустама Минниханова в тестовом режиме запустили новый терминал B для обслуживания внутренних рейсов. Он позволит значительно увеличить пропускную способность аэропорта и повысить качество обслуживания пассажиров", - говорится в сообщении. Действующий терминал внутренних воздушных линий работает с нагрузкой, вдвое превышающей проектную: он рассчитан на 2,5 миллиона пассажиров в год, а фактически обслуживает около 5,4 миллиона. Это создает высокую нагрузку на инфраструктуру и влияет на комфорт пассажиров. Площадь нового терминала превышает 38 тысяч квадратных метров, пропускная способность - 1,5 тысячи пассажиров в час. Он рассчитан на обслуживание более 5,7 миллиона пассажиров в год. В здании предусмотрены 32 стойки регистрации, девять линий предполетного досмотра, девять выходов на посадку (включая четыре телетрапа), современная автоматизированная система обработки багажа, просторные зоны ожидания и два новых бизнес-зала. Новая инфраструктура позволит ускорить регистрацию, прохождение досмотра, обработку и выдачу багажа, сделает пребывание пассажиров в аэропорту более комфортным. В терминале оборудованы два семейных пространства: одно до прохождения досмотра, второе - в "чистой" зоне. В перспективе также планируется открытие молельных комнат. Для работы нового терминала дополнительно принято около 350 сотрудников. Так как аэропортовый терминал - технически сложный объект, его запуск требует постепенного увеличения количества обслуживаемых рейсов и проверки работы всех систем в реальных условиях. Сегодня был отправлен первый рейс. Ежедневно количество рейсов будет увеличиваться. Международный аэропорт Казани занимает первое место по пассажиропотоку среди аэропортов Приволжского федерального округа. Его маршрутная сеть насчитывает более 80 направлений, в том числе свыше 30 международных маршрутов, связывающих Казань с 17 странами.

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бизнес, татарстан, казань, рустам минниханов