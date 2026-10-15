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СМИ: топливо обошлось ЕС на €100 млрд дороже из-за кризиса вокруг Ирана - 15.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: топливо обошлось ЕС на €100 млрд дороже из-за кризиса вокруг Ирана
СМИ: топливо обошлось ЕС на €100 млрд дороже из-за кризиса вокруг Ирана - 15.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: топливо обошлось ЕС на €100 млрд дороже из-за кризиса вокруг Ирана
Ископаемое топливо обошлось ЕС на 100 миллиардов евро дороже на фоне кризиса вокруг Ирана, передает агентство Блумберг. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:16+0300
2026-10-15T11:24+0300
мировая экономика
иран
европа
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ископаемое топливо обошлось ЕС на 100 миллиардов евро дороже на фоне кризиса вокруг Ирана, передает агентство Блумберг. "Война в Иране добавила дополнительные 100 миллиардов евро к расходам Европы на импорт ископаемого топлива", - передает агентство. Согласно публикации, у ЕС "мало, если вообще (они) есть", быстрых решений проблемы роста цен на топливо. По информации Блумберг, Европейская комиссия готовится сообщить в четверг, что простого средства для борьбы с высокими ценами на энергию не существует. Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо.
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мировая экономика, иран, европа, сша, ес
Мировая экономика, ИРАН, ЕВРОПА, США, ЕС
11:16 15.10.2026 (обновлено: 11:24 15.10.2026)
 
СМИ: топливо обошлось ЕС на €100 млрд дороже из-за кризиса вокруг Ирана

Блумберг: ископаемое топливо обошлось ЕС в 100 миллиардов евро из-за кризиса вокруг Ирана

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Ископаемое топливо обошлось ЕС на 100 миллиардов евро дороже на фоне кризиса вокруг Ирана, передает агентство Блумберг.
"Война в Иране добавила дополнительные 100 миллиардов евро к расходам Европы на импорт ископаемого топлива", - передает агентство.
Согласно публикации, у ЕС "мало, если вообще (они) есть", быстрых решений проблемы роста цен на топливо. По информации Блумберг, Европейская комиссия готовится сообщить в четверг, что простого средства для борьбы с высокими ценами на энергию не существует.
Из-за конфликта США и Израиля с Ираном движение судов через Ормузский пролив резко сократилось. Через пролив проходит один из ключевых маршрутов поставок нефти и нефтепродуктов на мировой рынок. Перебои с поставками стали одним из факторов роста цен на топливо.
 
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