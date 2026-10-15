https://1prime.ru/20261015/tpp-874276767.html

ТПП: экономика России не может расти только за счет роботизации

ТПП: экономика России не может расти только за счет роботизации - 15.10.2026, ПРАЙМ

ТПП: экономика России не может расти только за счет роботизации

Экономика России не может расти только за счет привлечения дополнительной рабочей силы, на первый план сегодня выходит необходимость повышения... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T13:35+0300

2026-10-15T13:35+0300

2026-10-15T14:19+0300

россия

сергей катырин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874276767.jpg?1792063151

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Экономика России не может расти только за счет привлечения дополнительной рабочей силы, на первый план сегодня выходит необходимость повышения производительности труда за счет внедрения новейшего оборудования, автоматизации и роботизации производства, использования искусственного интеллекта, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин накануне 35-летия палаты. "Полагаю, один из главных резервов роста сегодня - повышение производительности труда. Экономика уже не может расти только за счет привлечения дополнительной рабочей силы или расширения мощностей. Нужно больше производить тем же количеством людей", - сказал он. По его словам, для этого предприятиям необходимо внедрять современное оборудование, автоматизировать производство, использовать роботизированные комплексы и искусственный интеллект. "При этом повышение эффективности не обязательно означает сокращение рабочих мест. Напротив, оно позволяет увеличивать выпуск продукции, получать новые заказы и создавать более квалифицированные рабочие места",- подчеркнул собеседник агентства. Еще одним важным направлением роста Катырин назвал развитие семейного предпринимательства. Такие компании, по его словам, ориентированы на долгосрочную работу, сохранение рабочих мест и передачу бизнеса следующим поколениям. ТПП РФ последовательно выступает за принятие отдельного федерального закона о семейном предпринимательстве и расширение соответствующей региональной практики, заметил он. Значительный потенциал Катырин видит и в промышленной кооперации - вокруг крупных предприятий могут формироваться сети российских поставщиков комплектующих, разработчиков программного обеспечения, инженерных и сервисных компаний. Для малого бизнеса, отметил он, это означает стабильные заказы и возможность расширять производство, а для крупного - доступ к конкурентоспособной отечественной продукции без необходимости самостоятельно создавать все производственные процессы. Говоря о 35-летии ТПП РФ, которое отмечается 19 октября 2026 года, Катырин добавил, что за это время существенно изменились задачи организации. Если в начале 1990-х годов главными направлениями были становление частного предпринимательства и защита собственности, то позднее на первый план вышли снижение административных барьеров и совершенствование законодательства. В последние годы особое значение приобрели перестройка логистики, поиск новых рынков, международные расчеты и коммерческий арбитраж. Сегодня к ним добавились вопросы кадров, роботизации и технологического развития.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей катырин