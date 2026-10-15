Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
CNN: Трамп поручил подготовить варианты ударов по энергообъектам Ирана - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/tramp-874305924.html
CNN: Трамп поручил подготовить варианты ударов по энергообъектам Ирана
CNN: Трамп поручил подготовить варианты ударов по энергообъектам Ирана - 15.10.2026, ПРАЙМ
CNN: Трамп поручил подготовить варианты ударов по энергообъектам Ирана
Президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана, утверждает корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:42+0300
2026-10-15T20:42+0300
мировая экономика
иран
сша
израиль
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874305924.jpg?1792086134
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана, утверждает корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на осведомленный источник. Во вторник Трамп заявил, что примет решение о дальнейших шагах в отношении Ирана в самое ближайшее время. "Трамп приказал военным разработать дополнительные планы ударов по иранским целям, включающим "множество объектов энергетической инфраструктуры", - написал Коэн в соцсети X. По данным источника, Соединенные Штаты могут нанести по Ирану еще одну серию ударов, после чего объявить о победе и быстро вывести свои войска из региона. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп
Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
20:42 15.10.2026
 
CNN: Трамп поручил подготовить варианты ударов по энергообъектам Ирана

CNN: Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана, утверждает корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на осведомленный источник.
Во вторник Трамп заявил, что примет решение о дальнейших шагах в отношении Ирана в самое ближайшее время.
"Трамп приказал военным разработать дополнительные планы ударов по иранским целям, включающим "множество объектов энергетической инфраструктуры", - написал Коэн в соцсети X.
По данным источника, Соединенные Штаты могут нанести по Ирану еще одну серию ударов, после чего объявить о победе и быстро вывести свои войска из региона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
Мировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала