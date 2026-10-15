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CNN: Трамп поручил подготовить варианты ударов по энергообъектам Ирана

CNN: Трамп поручил подготовить варианты ударов по энергообъектам Ирана - 15.10.2026, ПРАЙМ

CNN: Трамп поручил подготовить варианты ударов по энергообъектам Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана, утверждает корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:42+0300

2026-10-15T20:42+0300

2026-10-15T20:42+0300

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ВАШИНГТОН, 15 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил военным разработать варианты ударов по энергетическим объектам Ирана, утверждает корреспондент CNN Закари Коэн со ссылкой на осведомленный источник. Во вторник Трамп заявил, что примет решение о дальнейших шагах в отношении Ирана в самое ближайшее время. "Трамп приказал военным разработать дополнительные планы ударов по иранским целям, включающим "множество объектов энергетической инфраструктуры", - написал Коэн в соцсети X. По данным источника, Соединенные Штаты могут нанести по Ирану еще одну серию ударов, после чего объявить о победе и быстро вывести свои войска из региона. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

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мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп