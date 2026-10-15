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ЦБ провел Евразийский круглый стол на выездной сессии МВФ и ВБ
ЦБ провел Евразийский круглый стол на выездной сессии МВФ и ВБ - 15.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ провел Евразийский круглый стол на выездной сессии МВФ и ВБ
Банк России провел третий Евразийский круглый стол на выездной ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка, сообщается на сайте регулятора. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:15+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банк России провел третий Евразийский круглый стол на выездной ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка, сообщается на сайте регулятора. "Банк России провел третий Евразийский круглый стол на выездной ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка. Мероприятие прошло в Бангкоке (Таиланд). В нем приняло участие руководство центральных банков, финансовых регуляторов и министерств финансов стран Евразийского региона и государств-партнеров, а также Всемирного банка и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР)", - говорится в сообщении. Сообщается, что участники встречи оценили влияние цифровых валют центральных банков и стейблкоинов на денежно-кредитную политику, обсудили роль бигтехов и экосистем для экономического развития стран региона. Более того, ЕФСР представил обновленный доклад по региональному рынку труда, продолжив тему второго Евразийского круглого стола, сообщает ЦБ РФ. Отмечается, что первый Евразийский круглый стол прошел в 2025 году в рамках ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка. Подобные встречи получают поддержку представителей финансовых регуляторов, расширяется их круг участников и повестка, отмечают в ЦБ.
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финансы, россия, бангкок, таиланд, всемирный банк, мвф, банк россии
Финансы, РОССИЯ, БАНГКОК, ТАИЛАНД, Всемирный банк, МВФ, Банк России
ЦБ провел Евразийский круглый стол на выездной сессии МВФ и ВБ
ЦБ провел третий Евразийский круглый стол на ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Банк России провел третий Евразийский круглый стол на выездной ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России провел третий Евразийский круглый стол на выездной ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка. Мероприятие прошло в Бангкоке (Таиланд). В нем приняло участие руководство центральных банков, финансовых регуляторов и министерств финансов стран Евразийского региона и государств-партнеров, а также Всемирного банка и Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что участники встречи оценили влияние цифровых валют центральных банков и стейблкоинов на денежно-кредитную политику, обсудили роль бигтехов и экосистем для экономического развития стран региона.
Более того, ЕФСР представил обновленный доклад по региональному рынку труда, продолжив тему второго Евразийского круглого стола, сообщает ЦБ РФ.
Отмечается, что первый Евразийский круглый стол прошел в 2025 году в рамках ежегодной сессии МВФ и Всемирного банка. Подобные встречи получают поддержку представителей финансовых регуляторов, расширяется их круг участников и повестка, отмечают в ЦБ.