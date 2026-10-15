https://1prime.ru/20261015/tsb-874289468.html

Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 35 миллиардов долларов

Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 35 миллиардов долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ

Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 35 миллиардов долларов

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло до 35 миллиардов долларов с 21 миллиарда долларов за аналогичный период... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T16:23+0300

2026-10-15T16:23+0300

2026-10-15T16:23+0300

финансы

россия

банки

сша

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874289468.jpg?1792070626

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло до 35 миллиардов долларов с 21 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России. "В январе-августе 2026 года положительное сальдо счета текущих операций составило 35,0 миллиардов долларов США против 21,0 миллиарда долларов США годом ранее, основной вклад внесло увеличение cтоимостного объема экспорта товаров", - сообщил регулятор. "Профицит счета текущих операций в августе 2026 года составил 3,3 миллиарда долларов США (уточненный показатель июля 2026 года – 1,6 миллиарда долларов США; август 2025 года – дефицит в размере 0,5 миллиарда долларов США)", - отметил также ЦБ.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, сша, банк россии