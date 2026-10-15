https://1prime.ru/20261015/tsb-874289468.html
Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 35 миллиардов долларов
Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 35 миллиардов долларов - 15.10.2026, ПРАЙМ
Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 35 миллиардов долларов
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло до 35 миллиардов долларов с 21 миллиарда долларов за аналогичный период... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T16:23+0300
2026-10-15T16:23+0300
2026-10-15T16:23+0300
финансы
россия
банки
сша
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874289468.jpg?1792070626
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло до 35 миллиардов долларов с 21 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России. "В январе-августе 2026 года положительное сальдо счета текущих операций составило 35,0 миллиардов долларов США против 21,0 миллиарда долларов США годом ранее, основной вклад внесло увеличение cтоимостного объема экспорта товаров", - сообщил регулятор. "Профицит счета текущих операций в августе 2026 года составил 3,3 миллиарда долларов США (уточненный показатель июля 2026 года – 1,6 миллиарда долларов США; август 2025 года – дефицит в размере 0,5 миллиарда долларов США)", - отметил также ЦБ.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, банки, сша, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Банки, США, Банк России
Профицит текущего счета платежного баланса вырос до 35 миллиардов долларов
ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса России в январе-августе вырос до $35 млрд
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло до 35 миллиардов долларов с 21 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Банка России.
"В январе-августе 2026 года положительное сальдо счета текущих операций составило 35,0 миллиардов долларов США против 21,0 миллиарда долларов США годом ранее, основной вклад внесло увеличение cтоимостного объема экспорта товаров", - сообщил регулятор.
"Профицит счета текущих операций в августе 2026 года составил 3,3 миллиарда долларов США (уточненный показатель июля 2026 года – 1,6 миллиарда долларов США; август 2025 года – дефицит в размере 0,5 миллиарда долларов США)", - отметил также ЦБ.