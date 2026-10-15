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ЦБ объяснил, когда можно будет совершать операции с криптовалютами - 15.10.2026, ПРАЙМ
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ЦБ объяснил, когда можно будет совершать операции с криптовалютами
ЦБ объяснил, когда можно будет совершать операции с криптовалютами - 15.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ объяснил, когда можно будет совершать операции с криптовалютами
Операции с криптовалютами в России между физическими лицами без посредников можно будет осуществлять до 1 июля 2027 года, следует из разъяснений Банка России,... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T08:07+0300
2026-10-15T08:07+0300
финансы
банки
россия
владимир путин
банк россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874257968.jpg?1792040879
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Операции с криптовалютами в России между физическими лицами без посредников можно будет осуществлять до 1 июля 2027 года, следует из разъяснений Банка России, опубликованных на сайте регулятора. "Да, но только до 01.07.2027", - говорится в разъяснении в ответ на вопрос, возможно ли совершение сделок и операций с цифровыми валютами непосредственно между физическими лицами (операции Р2Р). Подчеркивается, что перечень разрешенных к совершению сделок и операций с цифровыми валютами без участия лиц, организующих обращение цифровых валют, установлен частью 1 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ. При этом, как рассказали в ЦБ, указанный перечень не предусматривает с 01.07.2027 совершение сделок и операций с цифровыми валютами непосредственно между физическими лицами (операции Р2Р). Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования. Закон вступил в силу с 1 сентября 2026 года.
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40
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финансы, банки, россия, владимир путин, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Владимир Путин, Банк России
08:07 15.10.2026
 
ЦБ объяснил, когда можно будет совершать операции с криптовалютами

ЦБ: операции с криптовалютами в России можно будет проводить до 1 июля 2027 года

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Операции с криптовалютами в России между физическими лицами без посредников можно будет осуществлять до 1 июля 2027 года, следует из разъяснений Банка России, опубликованных на сайте регулятора.
"Да, но только до 01.07.2027", - говорится в разъяснении в ответ на вопрос, возможно ли совершение сделок и операций с цифровыми валютами непосредственно между физическими лицами (операции Р2Р).
Подчеркивается, что перечень разрешенных к совершению сделок и операций с цифровыми валютами без участия лиц, организующих обращение цифровых валют, установлен частью 1 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ. При этом, как рассказали в ЦБ, указанный перечень не предусматривает с 01.07.2027 совершение сделок и операций с цифровыми валютами непосредственно между физическими лицами (операции Р2Р).
Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования. Закон вступил в силу с 1 сентября 2026 года.
 
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