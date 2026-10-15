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ЦБ объяснил, когда можно будет совершать операции с криптовалютами

ЦБ объяснил, когда можно будет совершать операции с криптовалютами - 15.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ объяснил, когда можно будет совершать операции с криптовалютами

Операции с криптовалютами в России между физическими лицами без посредников можно будет осуществлять до 1 июля 2027 года, следует из разъяснений Банка России,... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T08:07+0300

2026-10-15T08:07+0300

2026-10-15T08:07+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Операции с криптовалютами в России между физическими лицами без посредников можно будет осуществлять до 1 июля 2027 года, следует из разъяснений Банка России, опубликованных на сайте регулятора. "Да, но только до 01.07.2027", - говорится в разъяснении в ответ на вопрос, возможно ли совершение сделок и операций с цифровыми валютами непосредственно между физическими лицами (операции Р2Р). Подчеркивается, что перечень разрешенных к совершению сделок и операций с цифровыми валютами без участия лиц, организующих обращение цифровых валют, установлен частью 1 статьи 30 Федерального закона № 282-ФЗ. При этом, как рассказали в ЦБ, указанный перечень не предусматривает с 01.07.2027 совершение сделок и операций с цифровыми валютами непосредственно между физическими лицами (операции Р2Р). Президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ признает цифровые валюты имуществом, вводит общие требования к их обороту и предусматривает судебную защиту прав на криптовалюту независимо от ее предварительного декларирования. Закон вступил в силу с 1 сентября 2026 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия, владимир путин, банк россии