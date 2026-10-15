https://1prime.ru/20261015/tsentrobank-874296357.html
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу - 15.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,67 копейки - до 12,4991 рубля, доллара - на 18,97 копейки, до 83,76 рубля, евро -... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T17:48+0300
2026-10-15T17:48+0300
2026-10-15T18:38+0300
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,67 копейки - до 12,4991 рубля, доллара - на 18,97 копейки, до 83,76 рубля, евро - на 15,36 копейки, до 93,7693 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу снизился на 3,67 копейки, до 12,49 рубля
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 3,67 копейки - до 12,4991 рубля, доллара - на 18,97 копейки, до 83,76 рубля, евро - на 15,36 копейки, до 93,7693 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России
с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США
к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.