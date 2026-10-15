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Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре снизился на 7,4%

Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре снизился на 7,4% - 15.10.2026, ПРАЙМ

Реальный эффективный курс рубля в январе-сентябре снизился на 7,4%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре снизился на 7,4%, а в | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T18:24+0300

2026-10-15T18:24+0300

2026-10-15T18:24+0300

рынок

россия

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-сентябре снизился на 7,4%, а в сентябре - на 2,4%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,3% по сравнению с августом, к евро - на 2%, а к юаню - на 2,7%. Номинальный курс рубля к доллару в сентябре снизился на 2,3%, к евро - на 1,9%, к юаню - на 2,7%.

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2026

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рынок, россия