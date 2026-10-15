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Консультационные центры Wildberries откроются во всех регионах России - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Консультационные центры Wildberries откроются во всех регионах России
Консультационные центры Wildberries откроются во всех регионах России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Консультационные центры Wildberries откроются во всех регионах России
Консультационные центры для предпринимателей, работающих с платформой Wildberries, откроются на базе центров "Мой бизнес" во всех регионах России, сообщила в... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:07+0300
2026-10-15T11:07+0300
бизнес
россия
казань
иваново
уфа
wildberries
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Консультационные центры для предпринимателей, работающих с платформой Wildberries, откроются на базе центров "Мой бизнес" во всех регионах России, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития. "Минэкономразвития России и компания RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) запускают консультационные центры для предпринимателей, работающих с платформой. Они откроются во всех субъектах страны на базе центров "Мой бизнес", - говорится в сообщении. Сейчас региональные центры работают в восьми городах: Казани, Иваново, Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Как отметили в министерстве, в таких центрах можно получить консультации по запуску и развитию бизнеса, работе с инструментами Wildberries, аналитике, продвижению и логистике. Кроме того, одним из направлений работы центров станет помощь предпринимателям в адаптации к требованиям законодательства о платформенной экономике. "Консультационные центры станут практическим инструментом взаимодействия государства, крупной цифровой платформы и малого бизнеса и помогут предпринимателям оперативно получать информацию и решать бизнес-задачи", - считает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, которую цитирует пресс-служба.
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бизнес, россия, казань, иваново, уфа, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, Иваново, Уфа, Wildberries
11:07 15.10.2026
 
Консультационные центры Wildberries откроются во всех регионах России

Консультационные центры Wildberries откроются во всех регионах России

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Консультационные центры для предпринимателей, работающих с платформой Wildberries, откроются на базе центров "Мой бизнес" во всех регионах России, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития.
"Минэкономразвития России и компания RWB (объединенная компания Wildberries & Russ) запускают консультационные центры для предпринимателей, работающих с платформой. Они откроются во всех субъектах страны на базе центров "Мой бизнес", - говорится в сообщении.
Сейчас региональные центры работают в восьми городах: Казани, Иваново, Уфе, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
Как отметили в министерстве, в таких центрах можно получить консультации по запуску и развитию бизнеса, работе с инструментами Wildberries, аналитике, продвижению и логистике.
Кроме того, одним из направлений работы центров станет помощь предпринимателям в адаптации к требованиям законодательства о платформенной экономике.
"Консультационные центры станут практическим инструментом взаимодействия государства, крупной цифровой платформы и малого бизнеса и помогут предпринимателям оперативно получать информацию и решать бизнес-задачи", - считает замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова, которую цитирует пресс-служба.
 
БизнесРОССИЯКАЗАНЬИвановоУфаWildberries
 
 
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