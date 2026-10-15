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Цивилев оценил перспективы развития угольной отрасли в России

Цивилев оценил перспективы развития угольной отрасли в России - 15.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев оценил перспективы развития угольной отрасли в России

Угля в России хватит более чем на 500 лет, поэтому перспективы развития отрасли огромны, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе Российской... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:22+0300

2026-10-15T11:22+0300

2026-10-15T11:22+0300

россия

промышленность

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Угля в России хватит более чем на 500 лет, поэтому перспективы развития отрасли огромны, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе Российской энергетической недели. "Владимир Владимирович (Путин - ред.) произнес такую фразу, что угля в нашей стране хватит более чем на 500 лет. Поэтому перспективы развития угольной отрасли в нашей стране огромные, и мы всеми своими наработками готовы делиться со всеми странами", - сказал Цивилев в ходе сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31". При этом он отметил, что энергобаланс между разными источниками энергии должен быть разумным. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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россия, промышленность, москва, сергей цивилев