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Цивилев оценил перспективы развития угольной отрасли в России
Цивилев оценил перспективы развития угольной отрасли в России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев оценил перспективы развития угольной отрасли в России
Угля в России хватит более чем на 500 лет, поэтому перспективы развития отрасли огромны, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе Российской... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:22+0300
2026-10-15T11:22+0300
2026-10-15T11:22+0300
россия
промышленность
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Угля в России хватит более чем на 500 лет, поэтому перспективы развития отрасли огромны, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе Российской энергетической недели.
"Владимир Владимирович (Путин - ред.) произнес такую фразу, что угля в нашей стране хватит более чем на 500 лет. Поэтому перспективы развития угольной отрасли в нашей стране огромные, и мы всеми своими наработками готовы делиться со всеми странами", - сказал Цивилев в ходе сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31".
При этом он отметил, что энергобаланс между разными источниками энергии должен быть разумным.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, промышленность, москва, сергей цивилев
РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Сергей Цивилев
Цивилев оценил перспективы развития угольной отрасли в России
Глава Минэнерго Цивилев: угля в России хватит более чем на 500 лет
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Угля в России хватит более чем на 500 лет, поэтому перспективы развития отрасли огромны, заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев в ходе Российской энергетической недели.
"Владимир Владимирович (Путин - ред.) произнес такую фразу, что угля в нашей стране хватит более чем на 500 лет. Поэтому перспективы развития угольной отрасли в нашей стране огромные, и мы всеми своими наработками готовы делиться со всеми странами", - сказал Цивилев в ходе сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31".
При этом он отметил, что энергобаланс между разными источниками энергии должен быть разумным.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.