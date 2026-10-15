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Цивилев оценил российские технологии для производства чистого топлива - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Цивилев оценил российские технологии для производства чистого топлива
Цивилев оценил российские технологии для производства чистого топлива - 15.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев оценил российские технологии для производства чистого топлива
Российские технологии для производства чистого топлива превосходят иностранные, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:43+0300
2026-10-15T14:43+0300
технологии
россия
москва
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874281563.jpg?1792064627
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские технологии для производства чистого топлива превосходят иностранные, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Наши предприятия топливно-энергетического комплекса создали свои технологии получения чистого экологического топлива. И эти технологии ни в коем случае не уступают зарубежным, по многим показателям превосходят зарубежные технологии аналогичные", - сказал он, выступая на пленарной сессии РЭН "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31". По словам главы Минэнерго, Россия может производить экологически чистое топливо, но необходим спрос на него. Поскольку технология производства такого топлива сложнее - она является более дорогой, особенно при маленьком объеме выпуска. "Но мы должны считать и другие положительные экономические эффекты. А именно: на этом топливе расход меньше. Значит, на этом объеме самолет пролетит дальше", - добавил он. По словам министра, необходимо сделать программу субсидирования производства экологического топлива совместно с Минэкономразвития. "Когда мы это все вместе сложим: министерство энергетики, министерство транспорта, министерство экономического развития - мы можем создать большой спрос", - подчеркнул он. Как только появится массовый спрос, отметил Цивилев, российские производители за счет увеличения объемов производства смогут понизить цены на свое топливо. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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технологии, россия, москва, сергей цивилев
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Цивилев
14:43 15.10.2026
 
Цивилев оценил российские технологии для производства чистого топлива

Цивилев: российские технологии для производства чистого топлива превосходят иностранные

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Российские технологии для производства чистого топлива превосходят иностранные, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Наши предприятия топливно-энергетического комплекса создали свои технологии получения чистого экологического топлива. И эти технологии ни в коем случае не уступают зарубежным, по многим показателям превосходят зарубежные технологии аналогичные", - сказал он, выступая на пленарной сессии РЭН "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31".
По словам главы Минэнерго, Россия может производить экологически чистое топливо, но необходим спрос на него. Поскольку технология производства такого топлива сложнее - она является более дорогой, особенно при маленьком объеме выпуска.
"Но мы должны считать и другие положительные экономические эффекты. А именно: на этом топливе расход меньше. Значит, на этом объеме самолет пролетит дальше", - добавил он.
По словам министра, необходимо сделать программу субсидирования производства экологического топлива совместно с Минэкономразвития. "Когда мы это все вместе сложим: министерство энергетики, министерство транспорта, министерство экономического развития - мы можем создать большой спрос", - подчеркнул он.
Как только появится массовый спрос, отметил Цивилев, российские производители за счет увеличения объемов производства смогут понизить цены на свое топливо.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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