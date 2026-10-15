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Цивилев и Минниханов обсудили развитие энергетического комплекса Татарстана - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Цивилев и Минниханов обсудили развитие энергетического комплекса Татарстана
Цивилев и Минниханов обсудили развитие энергетического комплекса Татарстана - 15.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев и Минниханов обсудили развитие энергетического комплекса Татарстана
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие энергетического комплекса региона, в частности обновление... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T21:22+0300
2026-10-15T21:22+0300
россия
татарстан
москва
сергей цивилев
рустам минниханов
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие энергетического комплекса региона, в частности обновление генерирующих мощностей и электросетевого комплекса, сообщило Минэнерго РФ. Цивилев провел с Миннихановым рабочую встречу на полях международного форума "Российская энергетическая неделя". "Сергей Цивилев и Рустам Минниханов обсудили развитие энергокомплекса Татарстана… Обсуждалось обновление генерирующих мощностей и электросетевого комплекса региона", - говорится в сообщении. Как уточняется, также были рассмотрены актуальные вопросы производства энергетического оборудования на предприятиях Татарстана, а также аттестация выпускаемой продукции. Отдельно участники встречи отметили необходимость формирования долгосрочного заказа. Кроме того, была рассмотрена инициатива присвоения одному из энергообъектов республики имени заслуженного энергетика Николая Баныкина. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, татарстан, москва, сергей цивилев, рустам минниханов
РОССИЯ, ТАТАРСТАН, МОСКВА, Сергей Цивилев, Рустам Минниханов
21:22 15.10.2026
 
Цивилев и Минниханов обсудили развитие энергетического комплекса Татарстана

Минэнерго: Цивилев и Минниханов обсудили развитие энергокомплекса Татарстана

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили развитие энергетического комплекса региона, в частности обновление генерирующих мощностей и электросетевого комплекса, сообщило Минэнерго РФ.
Цивилев провел с Миннихановым рабочую встречу на полях международного форума "Российская энергетическая неделя".
"Сергей Цивилев и Рустам Минниханов обсудили развитие энергокомплекса Татарстана… Обсуждалось обновление генерирующих мощностей и электросетевого комплекса региона", - говорится в сообщении.
Как уточняется, также были рассмотрены актуальные вопросы производства энергетического оборудования на предприятиях Татарстана, а также аттестация выпускаемой продукции. Отдельно участники встречи отметили необходимость формирования долгосрочного заказа.
Кроме того, была рассмотрена инициатива присвоения одному из энергообъектов республики имени заслуженного энергетика Николая Баныкина.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯТАТАРСТАНМОСКВАСергей ЦивилевРустам Минниханов
 
 
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