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Могут ли алгоритмы просчитать рост цен на авиа и ж/д билеты
Могут ли алгоритмы просчитать рост цен на авиа и ж/д билеты - 15.10.2026, ПРАЙМ
Могут ли алгоритмы просчитать рост цен на авиа и ж/д билеты
Билеты на авиа- и железнодорожный транспорт в 2026 году подорожали — на части маршрутов рост достиг 10–30%. Пассажиры все чаще ищут способы предугадать цену и... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:20+0300
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Билеты на авиа- и железнодорожный транспорт в 2026 году подорожали — на части маршрутов рост достиг 10–30%. Пассажиры все чаще ищут способы предугадать цену и купить дешевле, а на рынке появляются сервисы, обещающие прогноз на основе алгоритмов. Насколько оправданы эти ожидания, агентству "Прайм" рассказал заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов."Рост стоимости авиабилетов обусловлен несколькими факторами. В первую очередь это рост стоимости авиатоплива, авиазапчастей, продуктов питания, зарплат и так далее, что в целом отражает инфляцию, а также изменение НДС", — говорит эксперт.Санкции и вынужденное удлинение маршрутов в 2026 году влияют на цену меньше, чем несколько лет назад. "Эти факторы действуют уже несколько лет и учитывались ранее, когда только проявились", — поясняет Цыганов."Рост цен на 10–30% на части маршрутов в пассажирской авиации происходит каждый год в преддверии высокого отпускного сезона, и это не дало проявиться повышению цен из-за новых правил возврата билетов (с 01.03.2026), — отмечает эксперт. — Цены на железнодорожные билеты также подросли на 10–20%, что связано с введением сезонных повышающих коэффициентов в отпускные периоды".То есть новый порядок возврата, вопреки опасениям, не стал самостоятельным драйвером подорожания — его эффект перекрыт обычной сезонностью.ИИ-прогнозы цен и уведомления о снижении стоимости набирают популярность. "Алгоритмы учитывают прошлую статистику и работающие стратегии перевозчиков, что уже дает хороший вариант для прогноза, — говорит Цыганов. — И все же это не спасет от резкого изменения конъюнктуры рынка или спонтанных решений перевозчиков".Перевозчик может изменить тарифную политику или маршрутную сеть без предупреждения, и ни один алгоритм этого не предскажет.Оценить, как новые правила возврата повлияли на поведение пассажиров, пока нельзя. "Пока нет общедоступной статистики таких возвратов, достаточной для анализа долгосрочных трендов изменения потребительского поведения, и насколько это влияет на экономику авиаперевозчиков и железной дороги, судить рано", — заключает эксперт.
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бизнес, александр цыганов, билеты на поезд, билеты, цены на билеты, авиабилеты, эксклюзив
Бизнес, Александр Цыганов, билеты на поезд, билеты, цены на билеты, авиабилеты, Эксклюзив
Могут ли алгоритмы просчитать рост цен на авиа и ж/д билеты
Цыганов: рост цен на билеты связан с инфляцией, но предсказать его алгоритмы нельзя
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Билеты на авиа- и железнодорожный транспорт в 2026 году подорожали — на части маршрутов рост достиг 10–30%. Пассажиры все чаще ищут способы предугадать цену и купить дешевле, а на рынке появляются сервисы, обещающие прогноз на основе алгоритмов. Насколько оправданы эти ожидания, агентству "Прайм" рассказал заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.
"Рост стоимости авиабилетов обусловлен несколькими факторами. В первую очередь это рост стоимости авиатоплива, авиазапчастей, продуктов питания, зарплат и так далее, что в целом отражает инфляцию, а также изменение НДС", — говорит эксперт.
Санкции и вынужденное удлинение маршрутов в 2026 году влияют на цену меньше, чем несколько лет назад. "Эти факторы действуют уже несколько лет и учитывались ранее, когда только проявились", — поясняет Цыганов
.
"Рост цен на 10–30% на части маршрутов в пассажирской авиации происходит каждый год в преддверии высокого отпускного сезона, и это не дало проявиться повышению цен из-за новых правил возврата билетов (с 01.03.2026), — отмечает эксперт. — Цены на железнодорожные билеты также подросли на 10–20%, что связано с введением сезонных повышающих коэффициентов в отпускные периоды".
То есть новый порядок возврата, вопреки опасениям, не стал самостоятельным драйвером подорожания — его эффект перекрыт обычной сезонностью.
ИИ-прогнозы цен и уведомления о снижении стоимости набирают популярность. "Алгоритмы учитывают прошлую статистику и работающие стратегии перевозчиков, что уже дает хороший вариант для прогноза, — говорит Цыганов. — И все же это не спасет от резкого изменения конъюнктуры рынка или спонтанных решений перевозчиков".
Перевозчик может изменить тарифную политику или маршрутную сеть без предупреждения, и ни один алгоритм этого не предскажет.
Оценить, как новые правила возврата повлияли на поведение пассажиров, пока нельзя. "Пока нет общедоступной статистики таких возвратов, достаточной для анализа долгосрочных трендов изменения потребительского поведения, и насколько это влияет на экономику авиаперевозчиков и железной дороги, судить рано", — заключает эксперт.
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