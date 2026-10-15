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Могут ли алгоритмы просчитать рост цен на авиа и ж/д билеты

Могут ли алгоритмы просчитать рост цен на авиа и ж/д билеты - 15.10.2026, ПРАЙМ

Могут ли алгоритмы просчитать рост цен на авиа и ж/д билеты

Билеты на авиа- и железнодорожный транспорт в 2026 году подорожали — на части маршрутов рост достиг 10–30%. Пассажиры все чаще ищут способы предугадать цену и... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:20+0300

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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Билеты на авиа- и железнодорожный транспорт в 2026 году подорожали — на части маршрутов рост достиг 10–30%. Пассажиры все чаще ищут способы предугадать цену и купить дешевле, а на рынке появляются сервисы, обещающие прогноз на основе алгоритмов. Насколько оправданы эти ожидания, агентству "Прайм" рассказал заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов."Рост стоимости авиабилетов обусловлен несколькими факторами. В первую очередь это рост стоимости авиатоплива, авиазапчастей, продуктов питания, зарплат и так далее, что в целом отражает инфляцию, а также изменение НДС", — говорит эксперт.Санкции и вынужденное удлинение маршрутов в 2026 году влияют на цену меньше, чем несколько лет назад. "Эти факторы действуют уже несколько лет и учитывались ранее, когда только проявились", — поясняет Цыганов."Рост цен на 10–30% на части маршрутов в пассажирской авиации происходит каждый год в преддверии высокого отпускного сезона, и это не дало проявиться повышению цен из-за новых правил возврата билетов (с 01.03.2026), — отмечает эксперт. — Цены на железнодорожные билеты также подросли на 10–20%, что связано с введением сезонных повышающих коэффициентов в отпускные периоды".То есть новый порядок возврата, вопреки опасениям, не стал самостоятельным драйвером подорожания — его эффект перекрыт обычной сезонностью.ИИ-прогнозы цен и уведомления о снижении стоимости набирают популярность. "Алгоритмы учитывают прошлую статистику и работающие стратегии перевозчиков, что уже дает хороший вариант для прогноза, — говорит Цыганов. — И все же это не спасет от резкого изменения конъюнктуры рынка или спонтанных решений перевозчиков".Перевозчик может изменить тарифную политику или маршрутную сеть без предупреждения, и ни один алгоритм этого не предскажет.Оценить, как новые правила возврата повлияли на поведение пассажиров, пока нельзя. "Пока нет общедоступной статистики таких возвратов, достаточной для анализа долгосрочных трендов изменения потребительского поведения, и насколько это влияет на экономику авиаперевозчиков и железной дороги, судить рано", — заключает эксперт.

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