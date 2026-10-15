https://1prime.ru/20261015/turisty-874260137.html
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России и кроме традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург выбирают Камчатку или Мурманскую... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:29+0300
2026-10-15T09:29+0300
2026-10-15T09:29+0300
туризм
бизнес
россия
камчатка
москва
санкт-петербург
цср
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874260137.jpg?1792045744
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России и кроме традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург выбирают Камчатку или Мурманскую область, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
ЦСР провел в Пекине бизнес-завтрак с участием представителей российского и китайского туристического бизнеса, включая туроператоров, гостиничные сети, транспортные компании и цифровые платформы.
"Китайские туроператоры отмечают рост интереса к Камчатке, Мурманской области и другим российским направлениям за пределами традиционных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, видят перспективы развития премиального туризма в России", - говорится в сообщении.
В ходе мероприятия российские компании представили китайским партнерам туристические возможности Алтая, Камчатки, Сахалина и горнолыжных курортов Сочи, а также предложения в сфере железнодорожного туризма, гостиничной инфраструктуры, цифровых сервисов и гастрономических путешествий.
Как добавили в ЦСР, еще одним перспективным направлением для роста въездного потока является событийный и спортивный туризм.
"Сегодня для развития российско-китайского туризма сложились исключительно благоприятные условия. Взаимный безвизовый режим, расширение прямого авиасообщения и растущий интерес граждан наших стран к путешествиям создают прочную основу для дальнейшего сотрудничества", - уверен торгпред России в КНР Алексей Дахновский, слова которого приводятся в сообщении.
камчатка
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, камчатка, москва, санкт-петербург, цср
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЦСР
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России
ЦСР: китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России и кроме традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург выбирают Камчатку или Мурманскую область, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
ЦСР провел в Пекине бизнес-завтрак с участием представителей российского и китайского туристического бизнеса, включая туроператоров, гостиничные сети, транспортные компании и цифровые платформы.
"Китайские туроператоры отмечают рост интереса к Камчатке, Мурманской области и другим российским направлениям за пределами традиционных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, видят перспективы развития премиального туризма в России", - говорится в сообщении.
В ходе мероприятия российские компании представили китайским партнерам туристические возможности Алтая, Камчатки, Сахалина и горнолыжных курортов Сочи, а также предложения в сфере железнодорожного туризма, гостиничной инфраструктуры, цифровых сервисов и гастрономических путешествий.
Как добавили в ЦСР, еще одним перспективным направлением для роста въездного потока является событийный и спортивный туризм.
"Сегодня для развития российско-китайского туризма сложились исключительно благоприятные условия. Взаимный безвизовый режим, расширение прямого авиасообщения и растущий интерес граждан наших стран к путешествиям создают прочную основу для дальнейшего сотрудничества", - уверен торгпред России в КНР Алексей Дахновский, слова которого приводятся в сообщении.