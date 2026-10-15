https://1prime.ru/20261015/turisty-874260137.html

Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России

Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России - 15.10.2026, ПРАЙМ

Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России

Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России и кроме традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург выбирают Камчатку или Мурманскую... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:29+0300

2026-10-15T09:29+0300

2026-10-15T09:29+0300

туризм

бизнес

россия

камчатка

москва

санкт-петербург

цср

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России и кроме традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург выбирают Камчатку или Мурманскую область, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). ЦСР провел в Пекине бизнес-завтрак с участием представителей российского и китайского туристического бизнеса, включая туроператоров, гостиничные сети, транспортные компании и цифровые платформы. "Китайские туроператоры отмечают рост интереса к Камчатке, Мурманской области и другим российским направлениям за пределами традиционных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, видят перспективы развития премиального туризма в России", - говорится в сообщении. В ходе мероприятия российские компании представили китайским партнерам туристические возможности Алтая, Камчатки, Сахалина и горнолыжных курортов Сочи, а также предложения в сфере железнодорожного туризма, гостиничной инфраструктуры, цифровых сервисов и гастрономических путешествий. Как добавили в ЦСР, еще одним перспективным направлением для роста въездного потока является событийный и спортивный туризм. "Сегодня для развития российско-китайского туризма сложились исключительно благоприятные условия. Взаимный безвизовый режим, расширение прямого авиасообщения и растущий интерес граждан наших стран к путешествиям создают прочную основу для дальнейшего сотрудничества", - уверен торгпред России в КНР Алексей Дахновский, слова которого приводятся в сообщении.

камчатка

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туризм, бизнес, россия, камчатка, москва, санкт-петербург, цср