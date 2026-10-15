Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/turisty-874260137.html
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России - 15.10.2026, ПРАЙМ
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России и кроме традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург выбирают Камчатку или Мурманскую... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:29+0300
2026-10-15T09:29+0300
туризм
бизнес
россия
камчатка
москва
санкт-петербург
цср
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874260137.jpg?1792045744
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России и кроме традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург выбирают Камчатку или Мурманскую область, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). ЦСР провел в Пекине бизнес-завтрак с участием представителей российского и китайского туристического бизнеса, включая туроператоров, гостиничные сети, транспортные компании и цифровые платформы. "Китайские туроператоры отмечают рост интереса к Камчатке, Мурманской области и другим российским направлениям за пределами традиционных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, видят перспективы развития премиального туризма в России", - говорится в сообщении. В ходе мероприятия российские компании представили китайским партнерам туристические возможности Алтая, Камчатки, Сахалина и горнолыжных курортов Сочи, а также предложения в сфере железнодорожного туризма, гостиничной инфраструктуры, цифровых сервисов и гастрономических путешествий. Как добавили в ЦСР, еще одним перспективным направлением для роста въездного потока является событийный и спортивный туризм. "Сегодня для развития российско-китайского туризма сложились исключительно благоприятные условия. Взаимный безвизовый режим, расширение прямого авиасообщения и растущий интерес граждан наших стран к путешествиям создают прочную основу для дальнейшего сотрудничества", - уверен торгпред России в КНР Алексей Дахновский, слова которого приводятся в сообщении.
камчатка
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, камчатка, москва, санкт-петербург, цср
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КАМЧАТКА, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЦСР
09:29 15.10.2026
 
Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России

ЦСР: китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Китайские туристы все чаще интересуются путешествиями по России и кроме традиционных поездок в Москву и Санкт-Петербург выбирают Камчатку или Мурманскую область, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР).
ЦСР провел в Пекине бизнес-завтрак с участием представителей российского и китайского туристического бизнеса, включая туроператоров, гостиничные сети, транспортные компании и цифровые платформы.
"Китайские туроператоры отмечают рост интереса к Камчатке, Мурманской области и другим российским направлениям за пределами традиционных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, видят перспективы развития премиального туризма в России", - говорится в сообщении.
В ходе мероприятия российские компании представили китайским партнерам туристические возможности Алтая, Камчатки, Сахалина и горнолыжных курортов Сочи, а также предложения в сфере железнодорожного туризма, гостиничной инфраструктуры, цифровых сервисов и гастрономических путешествий.
Как добавили в ЦСР, еще одним перспективным направлением для роста въездного потока является событийный и спортивный туризм.
"Сегодня для развития российско-китайского туризма сложились исключительно благоприятные условия. Взаимный безвизовый режим, расширение прямого авиасообщения и растущий интерес граждан наших стран к путешествиям создают прочную основу для дальнейшего сотрудничества", - уверен торгпред России в КНР Алексей Дахновский, слова которого приводятся в сообщении.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКАМЧАТКАМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЦСР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала