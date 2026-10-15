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Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за ливней в Турции

Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за ливней в Турции - 15.10.2026, ПРАЙМ

Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за ливней в Турции

Крупные российские туроператоры и страховые компании не получали жалоб от туристов, связанных с сильными ливнями и наводнением в Турции, рассказал РИА Новости... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T11:16+0300

2026-10-15T11:16+0300

2026-10-15T11:16+0300

туризм

бизнес

турция

стамбул

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Крупные российские туроператоры и страховые компании не получали жалоб от туристов, связанных с сильными ливнями и наводнением в Турции, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов. Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города – выпало в среднем 200 миллиметров осадков, заявил губернатор одноименной провинции Давут Гюль. Прежний рекорд был установлен в сентябре 1981 года - тогда на город пролилось более 136 миллиметров осадков. Таким образом, рекорд превзойден почти в полтора раза. "Мы опросили крупных туроператоров и страховые компании. Обращений за помощью от туристов в связи с непогодой не поступало", - сказал Абюханов. Он отметил, что в отелях обстановка спокойная, а наводнения произошли в районах, удаленных от основных туристических зон.

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туризм, бизнес, турция, стамбул, российский союз туриндустрии