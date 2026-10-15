https://1prime.ru/20261015/turoperatory-874265772.html
Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за ливней в Турции
Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за ливней в Турции - 15.10.2026, ПРАЙМ
Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за ливней в Турции
Крупные российские туроператоры и страховые компании не получали жалоб от туристов, связанных с сильными ливнями и наводнением в Турции, рассказал РИА Новости... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T11:16+0300
2026-10-15T11:16+0300
2026-10-15T11:16+0300
туризм
бизнес
турция
стамбул
российский союз туриндустрии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874265772.jpg?1792052169
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Крупные российские туроператоры и страховые компании не получали жалоб от туристов, связанных с сильными ливнями и наводнением в Турции, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города – выпало в среднем 200 миллиметров осадков, заявил губернатор одноименной провинции Давут Гюль. Прежний рекорд был установлен в сентябре 1981 года - тогда на город пролилось более 136 миллиметров осадков. Таким образом, рекорд превзойден почти в полтора раза.
"Мы опросили крупных туроператоров и страховые компании. Обращений за помощью от туристов в связи с непогодой не поступало", - сказал Абюханов.
Он отметил, что в отелях обстановка спокойная, а наводнения произошли в районах, удаленных от основных туристических зон.
турция
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, турция, стамбул, российский союз туриндустрии
Туризм, Бизнес, ТУРЦИЯ, Стамбул, Российский союз туриндустрии
Российские туроператоры не получали жалоб от туристов из-за ливней в Турции
РСТ: туроператоры не получали жалоб от туристов, связанных с наводнением в Турции
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Крупные российские туроператоры и страховые компании не получали жалоб от туристов, связанных с сильными ливнями и наводнением в Турции, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Объем обрушившихся на Стамбул в среду осадков стал рекордным в современной истории города – выпало в среднем 200 миллиметров осадков, заявил губернатор одноименной провинции Давут Гюль. Прежний рекорд был установлен в сентябре 1981 года - тогда на город пролилось более 136 миллиметров осадков. Таким образом, рекорд превзойден почти в полтора раза.
"Мы опросили крупных туроператоров и страховые компании. Обращений за помощью от туристов в связи с непогодой не поступало", - сказал Абюханов.
Он отметил, что в отелях обстановка спокойная, а наводнения произошли в районах, удаленных от основных туристических зон.