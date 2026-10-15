https://1prime.ru/20261015/turoperatory-874281041.html

Индийские туроператоры разрабатывают промышленный туризм

Индийские туроператоры разрабатывают промышленный туризм - 15.10.2026, ПРАЙМ

Индийские туроператоры разрабатывают промышленный туризм

Индийские туроператоры разрабатывают промышленные туры, во время которых предприниматели из Индии смогут познакомиться с производством на российских... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T14:37+0300

2026-10-15T14:37+0300

2026-10-15T14:37+0300

бизнес

россия

казань

индия

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874281041.jpg?1792064249

КАЗАНЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Индийские туроператоры разрабатывают промышленные туры, во время которых предприниматели из Индии смогут познакомиться с производством на российских предприятиях и найти возможности для роста двусторонней торговли, заявил основатель компании Dimaz Group Маниш Сингал на бизнес-форуме "Тайм" в Казани. "Мы также разрабатываем новое направление - промышленный туризм. Его идея заключается в организации поездок индийских предпринимателей на российские предприятия, чтобы они могли познакомиться с производственными процессами, лучше понять возможности местной промышленности и найти перспективы для развития торговых отношений", - сказал он. По словам предпринимателя, одна из задач его компании состоит в том, чтобы содействовать расширению взаимной торговли и более сбалансированному развитию товарооборота. Он также рассказал, что до сих пор туры по России в основном включали Москву и Санкт-Петербург, а теперь компания хочет активнее продвигать Казань как туристическое и деловое направление. Второй Российско-Индийский бизнес-форум "Тайм" проходит в Казани 15-16 октября. В рамках форума эксперты из России и Индии обсуждают совместные инвестиционные проекты, культурное, экономическое и технологическое сотрудничество.

казань

индия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, казань, индия, москва