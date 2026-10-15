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Индийские туроператоры разрабатывают промышленный туризм - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Индийские туроператоры разрабатывают промышленный туризм
Индийские туроператоры разрабатывают промышленный туризм - 15.10.2026, ПРАЙМ
Индийские туроператоры разрабатывают промышленный туризм
Индийские туроператоры разрабатывают промышленные туры, во время которых предприниматели из Индии смогут познакомиться с производством на российских... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T14:37+0300
2026-10-15T14:37+0300
бизнес
россия
казань
индия
москва
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КАЗАНЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Индийские туроператоры разрабатывают промышленные туры, во время которых предприниматели из Индии смогут познакомиться с производством на российских предприятиях и найти возможности для роста двусторонней торговли, заявил основатель компании Dimaz Group Маниш Сингал на бизнес-форуме "Тайм" в Казани. "Мы также разрабатываем новое направление - промышленный туризм. Его идея заключается в организации поездок индийских предпринимателей на российские предприятия, чтобы они могли познакомиться с производственными процессами, лучше понять возможности местной промышленности и найти перспективы для развития торговых отношений", - сказал он. По словам предпринимателя, одна из задач его компании состоит в том, чтобы содействовать расширению взаимной торговли и более сбалансированному развитию товарооборота. Он также рассказал, что до сих пор туры по России в основном включали Москву и Санкт-Петербург, а теперь компания хочет активнее продвигать Казань как туристическое и деловое направление. Второй Российско-Индийский бизнес-форум "Тайм" проходит в Казани 15-16 октября. В рамках форума эксперты из России и Индии обсуждают совместные инвестиционные проекты, культурное, экономическое и технологическое сотрудничество.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, казань, индия, москва
Бизнес, РОССИЯ, КАЗАНЬ, ИНДИЯ, МОСКВА
14:37 15.10.2026
 
Индийские туроператоры разрабатывают промышленный туризм

Индийские туроператоры разрабатывают промышленные туры для предпринимателей из Индии

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КАЗАНЬ, 15 окт - ПРАЙМ. Индийские туроператоры разрабатывают промышленные туры, во время которых предприниматели из Индии смогут познакомиться с производством на российских предприятиях и найти возможности для роста двусторонней торговли, заявил основатель компании Dimaz Group Маниш Сингал на бизнес-форуме "Тайм" в Казани.
"Мы также разрабатываем новое направление - промышленный туризм. Его идея заключается в организации поездок индийских предпринимателей на российские предприятия, чтобы они могли познакомиться с производственными процессами, лучше понять возможности местной промышленности и найти перспективы для развития торговых отношений", - сказал он.
По словам предпринимателя, одна из задач его компании состоит в том, чтобы содействовать расширению взаимной торговли и более сбалансированному развитию товарооборота.
Он также рассказал, что до сих пор туры по России в основном включали Москву и Санкт-Петербург, а теперь компания хочет активнее продвигать Казань как туристическое и деловое направление.
Второй Российско-Индийский бизнес-форум "Тайм" проходит в Казани 15-16 октября. В рамках форума эксперты из России и Индии обсуждают совместные инвестиционные проекты, культурное, экономическое и технологическое сотрудничество.
 
БизнесРОССИЯКАЗАНЬИНДИЯМОСКВА
 
 
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