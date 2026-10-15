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Турция и Россия могут заключить соглашение по борьбе с пластиком в морях

Турция и Россия могут заключить соглашение по борьбе с пластиком в морях - 15.10.2026, ПРАЙМ

Турция и Россия могут заключить соглашение по борьбе с пластиком в морях

Турция и РФ могут заключить в рамках климатической конференции COP31 в Анталье соглашение по борьбе с пластиком в морях, заявил в четверг в рамках "Российской... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T12:48+0300

2026-10-15T12:48+0300

2026-10-15T12:48+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Турция и РФ могут заключить в рамках климатической конференции COP31 в Анталье соглашение по борьбе с пластиком в морях, заявил в четверг в рамках "Российской энергетической недели" глава фонда Sıfır Atık Самед Агырбаш. "Сейчас возникла еще одна проблема - к 2050 году в нашим морях, в мировых морях содержание пластика будет выше количества воды, в которой они плавают. Или, например, сегодня количества текстильной продукции, которая будет храниться на складах, из-за того, что она не продается, к 2050 году будет хватать на пять следующих поколений, потому что ее просто некому носить", - сказал Агырбаш в ходе сессии "Климатический прагматизм: технологическое лидерство, экологически чистое топливо и контуры международного диалога на пути к COP 31". В связи с этим, добавил он, возникает вопрос о том, как перерабатывать скопившееся. "Конечно, на COP31 мы будем общаться с нашими российскими коллегами, мы подпишем международное соглашение, и с Россией в том числе, о нулевых отходах в море. С другой стороны, будет (обсуждаться - ред.) вопрос о сухопутных отходах", - отметил Агырбаш. Тридцать первая Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) пройдет в экспоцентре Антальи с 9 по 20 ноября. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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