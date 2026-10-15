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Турция и Украина обсудили удары по судам в Черном море
Турция и Украина обсудили удары по судам в Черном море - 15.10.2026, ПРАЙМ
Турция и Украина обсудили удары по судам в Черном море
Замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Дурмуш Унювар сообщил, что обсудил с заместителем министра развития общин и территорий Украины Игорем Ревой удары | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T13:35+0300
2026-10-15T13:35+0300
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СТАМБУЛ, 15 окт – ПРАЙМ. Замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Дурмуш Унювар сообщил, что обсудил с заместителем министра развития общин и территорий Украины Игорем Ревой удары по судам турецких владельцев в Черном море. "Мы обсудили с замминистра Игорем Ревой сотрудничество в сфере транспорта и ряд тем из повестки дня. В ходе встречи мы четко обсудили тему ударов по торговым судам турецких владельцев в Черном море", - сообщил Унювар в соцсети X. По его словам, встреча состоялась в посольстве Турции в Вильнюсе. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в августе, что Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море. В последнее время атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на море, а также мирные суда участились. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 октября заявил, что Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева.
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Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Черное море, Киев, Дмитрий Песков, МИД, ВСУ
Турция и Украина обсудили удары по судам в Черном море
Замминистра транспорта Турции Унювар обсудил с Украиной удары по судам в Черном море