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Участники съезда "Деловой России" поздравили Путина с прошедшим днем рождения
Участники съезда "Деловой России" поздравили Путина с прошедшим днем рождения - 15.10.2026, ПРАЙМ
Участники съезда "Деловой России" поздравили Путина с прошедшим днем рождения
Участники съезда "Деловой России" поздравили президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения, от их имени выступил председатель организации Алексей... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T20:18+0300
2026-10-15T20:18+0300
2026-10-15T20:18+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Участники съезда "Деловой России" поздравили президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения, от их имени выступил председатель организации Алексей Репик.
"От всех нас, пока все слышат, хотим поздравить вас с прошедшим днем рождения", - заявил Репик, обращаясь к российскому лидеру.
Президент в ответ поблагодарил участников съезда за встречу, выразив уверенность, что она была полезна для разных ведомств.
Путин отметил день рождения 7 октября, ему исполнилось 74 года.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Участники съезда "Деловой России" поздравили президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения, от их имени выступил председатель организации Алексей Репик.
"От всех нас, пока все слышат, хотим поздравить вас с прошедшим днем рождения", - заявил Репик, обращаясь к российскому лидеру.
Президент в ответ поблагодарил участников съезда за встречу, выразив уверенность, что она была полезна для разных ведомств.
Путин отметил день рождения 7 октября, ему исполнилось 74 года.