https://1prime.ru/20261015/uchastniki-874305030.html

Участники съезда "Деловой России" поздравили Путина с прошедшим днем рождения

Участники съезда "Деловой России" поздравили Путина с прошедшим днем рождения - 15.10.2026, ПРАЙМ

Участники съезда "Деловой России" поздравили Путина с прошедшим днем рождения

Участники съезда "Деловой России" поздравили президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения, от их имени выступил председатель организации Алексей... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T20:18+0300

2026-10-15T20:18+0300

2026-10-15T20:18+0300

бизнес

россия

владимир путин

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874305030.jpg?1792084695

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Участники съезда "Деловой России" поздравили президента РФ Владимира Путина с прошедшим днем рождения, от их имени выступил председатель организации Алексей Репик. "От всех нас, пока все слышат, хотим поздравить вас с прошедшим днем рождения", - заявил Репик, обращаясь к российскому лидеру. Президент в ответ поблагодарил участников съезда за встречу, выразив уверенность, что она была полезна для разных ведомств. Путин отметил день рождения 7 октября, ему исполнилось 74 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин