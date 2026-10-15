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Доля убыточных угольных компаний в России составит 70% в 2026 году
Доля убыточных угольных компаний в России составит 70% в 2026 году - 15.10.2026, ПРАЙМ
Доля убыточных угольных компаний в России составит 70% в 2026 году
Доля убыточных угольных компаний в 2026 году в России составит 70%, следует из презентации, которую представил замминистра энергетики Дмитрий Исламов в рамках... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:36+0300
2026-10-15T09:36+0300
2026-10-15T09:36+0300
промышленность
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уголь
россия
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля убыточных угольных компаний в 2026 году в России составит 70%, следует из презентации, которую представил замминистра энергетики Дмитрий Исламов в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Согласно представленным данным, доля убыточных компаний угольной отрасли в общем количестве оценивается в 70%. Отмечается, что по итогам 2025 года данный показатель быть также на уровне 70%, а в 2024 году - 52%. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Промышленность, МОСКВА, уголь, РОССИЯ
Доля убыточных угольных компаний в России составит 70% в 2026 году
Замминистра Исламов: доля убыточных угольных компаний в 2026 году составит 70%
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля убыточных угольных компаний в 2026 году в России составит 70%, следует из презентации, которую представил замминистра энергетики Дмитрий Исламов в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Согласно представленным данным, доля убыточных компаний угольной отрасли в общем количестве оценивается в 70%.
Отмечается, что по итогам 2025 года данный показатель быть также на уровне 70%, а в 2024 году - 52%.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.