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Доля убыточных угольных компаний в России составит 70% в 2026 году

Доля убыточных угольных компаний в России составит 70% в 2026 году - 15.10.2026, ПРАЙМ

Доля убыточных угольных компаний в России составит 70% в 2026 году

Доля убыточных угольных компаний в 2026 году в России составит 70%, следует из презентации, которую представил замминистра энергетики Дмитрий Исламов в рамках... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:36+0300

2026-10-15T09:36+0300

2026-10-15T09:36+0300

промышленность

москва

уголь

россия

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Доля убыточных угольных компаний в 2026 году в России составит 70%, следует из презентации, которую представил замминистра энергетики Дмитрий Исламов в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Согласно представленным данным, доля убыточных компаний угольной отрасли в общем количестве оценивается в 70%. Отмечается, что по итогам 2025 года данный показатель быть также на уровне 70%, а в 2024 году - 52%. Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве 14-16 октября. РИА Новости - информационный партнер форума.

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промышленность, москва, уголь, россия