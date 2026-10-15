Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине в сентябре подорожали яйца - 15.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261015/ukraina-874257189.html
На Украине в сентябре подорожали яйца
На Украине в сентябре подорожали яйца - 15.10.2026, ПРАЙМ
На Украине в сентябре подорожали яйца
Цены на яйца на Украине в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом, сообщила государственная служба статистики страны. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T06:39+0300
2026-10-15T06:39+0300
мировая экономика
украина
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874257189.jpg?1792035597
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на яйца на Украине в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом, сообщила государственная служба статистики страны. По информации украинского госстата, в сентябре инфляция в стране составила 2,1%, а годовые темпы роста цен достигли 10%. При этом больше всего на Украине подорожали яйца. "Изменения потребительских цен на товары и услуги… Сентябрь 2026 к августу 2026… Яйца… 43,6%", - говорится в информационной справке госстата Украины. По информации ведомства, среди продуктов питания также заметно подорожал сахар - цена на него выросла на 8,3% за месяц. Стоимость молока в сентябре увеличилась на 2,9%. В справке украинского госстата также сравниваются цены в сентябре этого года с ценами в сентябре 2025 года. Так, за год на Украине среди продуктов питания больше всего подорожала рыба - ее стоимость выросла на 23%. Подсолнечное масло прибавило в цене 21,4%, хлеб - 19,9%.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина
Мировая экономика, УКРАИНА
06:39 15.10.2026
 
На Украине в сентябре подорожали яйца

Госстат Украины: цены на яйца в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на яйца на Украине в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом, сообщила государственная служба статистики страны.
По информации украинского госстата, в сентябре инфляция в стране составила 2,1%, а годовые темпы роста цен достигли 10%. При этом больше всего на Украине подорожали яйца.
"Изменения потребительских цен на товары и услуги… Сентябрь 2026 к августу 2026… Яйца… 43,6%", - говорится в информационной справке госстата Украины.
По информации ведомства, среди продуктов питания также заметно подорожал сахар - цена на него выросла на 8,3% за месяц. Стоимость молока в сентябре увеличилась на 2,9%.
В справке украинского госстата также сравниваются цены в сентябре этого года с ценами в сентябре 2025 года. Так, за год на Украине среди продуктов питания больше всего подорожала рыба - ее стоимость выросла на 23%. Подсолнечное масло прибавило в цене 21,4%, хлеб - 19,9%.
 
Мировая экономикаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала