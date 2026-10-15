https://1prime.ru/20261015/ukraina-874257189.html

На Украине в сентябре подорожали яйца

На Украине в сентябре подорожали яйца - 15.10.2026, ПРАЙМ

На Украине в сентябре подорожали яйца

Цены на яйца на Украине в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом, сообщила государственная служба статистики страны. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T06:39+0300

2026-10-15T06:39+0300

2026-10-15T06:39+0300

мировая экономика

украина

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874257189.jpg?1792035597

МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на яйца на Украине в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом, сообщила государственная служба статистики страны. По информации украинского госстата, в сентябре инфляция в стране составила 2,1%, а годовые темпы роста цен достигли 10%. При этом больше всего на Украине подорожали яйца. "Изменения потребительских цен на товары и услуги… Сентябрь 2026 к августу 2026… Яйца… 43,6%", - говорится в информационной справке госстата Украины. По информации ведомства, среди продуктов питания также заметно подорожал сахар - цена на него выросла на 8,3% за месяц. Стоимость молока в сентябре увеличилась на 2,9%. В справке украинского госстата также сравниваются цены в сентябре этого года с ценами в сентябре 2025 года. Так, за год на Украине среди продуктов питания больше всего подорожала рыба - ее стоимость выросла на 23%. Подсолнечное масло прибавило в цене 21,4%, хлеб - 19,9%.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина