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На Украине в сентябре подорожали яйца
На Украине в сентябре подорожали яйца - 15.10.2026, ПРАЙМ
На Украине в сентябре подорожали яйца
Цены на яйца на Украине в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом, сообщила государственная служба статистики страны. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T06:39+0300
2026-10-15T06:39+0300
2026-10-15T06:39+0300
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на яйца на Украине в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом, сообщила государственная служба статистики страны.
По информации украинского госстата, в сентябре инфляция в стране составила 2,1%, а годовые темпы роста цен достигли 10%. При этом больше всего на Украине подорожали яйца.
"Изменения потребительских цен на товары и услуги… Сентябрь 2026 к августу 2026… Яйца… 43,6%", - говорится в информационной справке госстата Украины.
По информации ведомства, среди продуктов питания также заметно подорожал сахар - цена на него выросла на 8,3% за месяц. Стоимость молока в сентябре увеличилась на 2,9%.
В справке украинского госстата также сравниваются цены в сентябре этого года с ценами в сентябре 2025 года. Так, за год на Украине среди продуктов питания больше всего подорожала рыба - ее стоимость выросла на 23%. Подсолнечное масло прибавило в цене 21,4%, хлеб - 19,9%.
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мировая экономика, украина
Мировая экономика, УКРАИНА
На Украине в сентябре подорожали яйца
Госстат Украины: цены на яйца в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Цены на яйца на Украине в сентябре выросли на 43,6% по сравнению с августом, сообщила государственная служба статистики страны.
По информации украинского госстата, в сентябре инфляция в стране составила 2,1%, а годовые темпы роста цен достигли 10%. При этом больше всего на Украине подорожали яйца.
"Изменения потребительских цен на товары и услуги… Сентябрь 2026 к августу 2026… Яйца… 43,6%", - говорится в информационной справке госстата Украины.
По информации ведомства, среди продуктов питания также заметно подорожал сахар - цена на него выросла на 8,3% за месяц. Стоимость молока в сентябре увеличилась на 2,9%.
В справке украинского госстата также сравниваются цены в сентябре этого года с ценами в сентябре 2025 года. Так, за год на Украине среди продуктов питания больше всего подорожала рыба - ее стоимость выросла на 23%. Подсолнечное масло прибавило в цене 21,4%, хлеб - 19,9%.