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Британия выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС

Британия выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ

Британия выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС

Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции, сообщает правительство страны. | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T09:59+0300

2026-10-15T09:59+0300

2026-10-15T09:59+0300

украина

киев

великобритания

дмитрий песков

госдума

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции, сообщает правительство страны. "Великобритания выделяет 17 миллионов фунтов (22,4 миллионов долларов) в рамках новой программы поддержки ремонта Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в публикации на сайте британского правительства. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. В середине сентября российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что киевский режим свозит боеприпасы и размещает войска в районе Чернобыльской АЭС. Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области, примерно в 15 километрах от города Чернобыля. Авария, случившаяся там 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы, воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек.

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украина, киев, великобритания, дмитрий песков, госдума