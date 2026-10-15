Британия выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС
Великобритания выделит более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС
МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции, сообщает правительство страны.
"Великобритания выделяет 17 миллионов фунтов (22,4 миллионов долларов) в рамках новой программы поддержки ремонта Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в публикации на сайте британского правительства.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
В середине сентября российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что киевский режим свозит боеприпасы и размещает войска в районе Чернобыльской АЭС.
Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области, примерно в 15 километрах от города Чернобыля. Авария, случившаяся там 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы, воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек.