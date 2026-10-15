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Британия выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ
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Британия выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС
Британия выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС - 15.10.2026, ПРАЙМ
Британия выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС
Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции, сообщает правительство страны. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T09:59+0300
2026-10-15T09:59+0300
украина
киев
великобритания
дмитрий песков
госдума
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции, сообщает правительство страны. "Великобритания выделяет 17 миллионов фунтов (22,4 миллионов долларов) в рамках новой программы поддержки ремонта Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в публикации на сайте британского правительства. В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим. В середине сентября российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что киевский режим свозит боеприпасы и размещает войска в районе Чернобыльской АЭС. Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области, примерно в 15 километрах от города Чернобыля. Авария, случившаяся там 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы, воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек.
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украина, киев, великобритания, дмитрий песков, госдума
УКРАИНА, Киев, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дмитрий Песков, Госдума
09:59 15.10.2026
 
Британия выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС

Великобритания выделит более 22 миллионов долларов на ремонт ЧАЭС

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Великобритания выделит Украине более 22 миллионов долларов на ремонт Чернобыльской атомной электростанции, сообщает правительство страны.
"Великобритания выделяет 17 миллионов фунтов (22,4 миллионов долларов) в рамках новой программы поддержки ремонта Чернобыльской атомной электростанции", - говорится в публикации на сайте британского правительства.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу ЧАЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
В середине сентября российские силовые структуры сообщили РИА Новости, что киевский режим свозит боеприпасы и размещает войска в районе Чернобыльской АЭС.
Чернобыльская АЭС расположена в Киевской области, примерно в 15 километрах от города Чернобыля. Авария, случившаяся там 26 апреля 1986 года, стала крупнейшей техногенной катастрофой по масштабам ущерба и последствиям. Радиоактивные вещества загрязнили территории Украины, Белоруссии, России и других стран Европы, воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона человек.
 
УКРАИНАКиевВЕЛИКОБРИТАНИЯДмитрий ПесковГосдума
 
 
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