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На Украине поезд оставил пассажиров в чистом поле, пишут СМИ

На Украине поезд оставил пассажиров в чистом поле, пишут СМИ - 15.10.2026, ПРАЙМ

На Украине поезд оставил пассажиров в чистом поле, пишут СМИ

Поезд Львов - Черновцы на Украине после окончания воздушной тревоги уехал, оставив 25 пассажиров в чистом поле, сообщает украинское издание "Время.ua". | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T15:05+0300

2026-10-15T15:05+0300

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Поезд Львов - Черновцы на Украине после окончания воздушной тревоги уехал, оставив 25 пассажиров в чистом поле, сообщает украинское издание "Время.ua". По данным издания, пассажиров высадили из поезда из-за объявленной воздушной тревоги. "Но поезд уехал без нас, оставил в поле 25 человек. Десять секунд после отбоя и уехал, не успели даже добежать", - передает издание слова одного из пассажиров. По его же словам, после инцидента у пассажиров не получилось дозвониться в компанию "Украинские железные дороги". Официальные комментарии от компании пока не поступали.

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