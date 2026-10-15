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"Импульс утрачен": названа дата окончания конфликта на Украине - 15.10.2026, ПРАЙМ
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"Импульс утрачен": названа дата окончания конфликта на Украине
"Импульс утрачен": названа дата окончания конфликта на Украине - 15.10.2026, ПРАЙМ
"Импульс утрачен": названа дата окончания конфликта на Украине
Шанс на завершение конфликта на Украине может появиться в 2027 году, но многое будет зависеть не только от США, пишет журнал The American Conservative. | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T15:36+0300
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Шанс на завершение конфликта на Украине может появиться в 2027 году, но многое будет зависеть не только от США, пишет журнал The American Conservative."Украина сейчас утратила всякий импульс и сталкивается с дефицитом средств и нехваткой систем противовоздушной обороны, а также с морской блокадой и массированными атаками беспилотников и ракет, которые угрожают серьезно нарушить повседневную жизнь в крупных городах", — утверждается в материале.По мнению издания, попытки Вашингтона перезапустить дипломатический процесс по вопросам прекращения огня по энергетическому сектору или перемирия в Черном море для облегчения экспорта зерна запоздали и, вероятно, провалятся."Партнеры Украины могут помочь в одном: начать планировать уже сейчас серьезные усилия по прекращению конфликта в 2027 году", — говорится в публикации.Как подчеркивает издание, западные союзники упорно игнорируют три факта: изменения на фронте сегодня носят временный характер; затягивание конфликта не улучшает, а ухудшает переговорную позицию Украины; любое мирное соглашение потребует от Киева болезненных и непопулярных уступок.С другой стороны, у России есть значительные преимущества, такие как отсутствие у Украины противовоздушной обороны, а ситуативные экономические трудности вряд ли станут причиной решения Москвы о завершении конфликта, отмечает издание."Опасения по поводу долгосрочного ущерба российской экономике и постоянного отставания в глобальной гонке искусственного интеллекта могут создать импульс для прекращения конфликта в 2027 году", — добавляет издание.Кроме того, ослабление значения ударов по энергетической инфраструктуре весной и приближение выборов в США 2028 года создают окно возможностей для заключения соглашения при руководстве Трампа.В связи с этим, издание предлагает пять шагов для Вашингтона: начать серьезные переговоры с Москвой и союзниками по НАТО о гарантиях нерасширения альянса; провести с Киевом честный разговор о перспективах продолжения конфликта; надавить на Европу с планом интеграции Украины в ЕС; начать диалог с Россией по деэскалации на границе НАТО и в Балтийском море; сформировать переговорную команду с опытом и выдержкой, чтобы возглавить следующий раунд переговоров."Эти пять шагов сами по себе не закончат конфликт, и заключение соглашения в 2027 году не гарантировано. &lt;...&gt; Следующие несколько месяцев лучше было бы потратить на создание основы для успешной дипломатической кампании 2027 года, а не на попытки добиться ограниченного прекращения огня, которое вряд ли будет достигнуто и тем более вряд ли продлится долго", — заключает автор.
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украина, нато, россия, сша, ес
УКРАИНА, НАТО, РОССИЯ, США, ЕС
15:36 15.10.2026 (обновлено: 15:53 15.10.2026)
 
"Импульс утрачен": названа дата окончания конфликта на Украине

TAC: конфликт на Украине может закончиться в 2027 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Шанс на завершение конфликта на Украине может появиться в 2027 году, но многое будет зависеть не только от США, пишет журнал The American Conservative.
"Украина сейчас утратила всякий импульс и сталкивается с дефицитом средств и нехваткой систем противовоздушной обороны, а также с морской блокадой и массированными атаками беспилотников и ракет, которые угрожают серьезно нарушить повседневную жизнь в крупных городах", — утверждается в материале.
По мнению издания, попытки Вашингтона перезапустить дипломатический процесс по вопросам прекращения огня по энергетическому сектору или перемирия в Черном море для облегчения экспорта зерна запоздали и, вероятно, провалятся.
"Партнеры Украины могут помочь в одном: начать планировать уже сейчас серьезные усилия по прекращению конфликта в 2027 году", — говорится в публикации.
Как подчеркивает издание, западные союзники упорно игнорируют три факта: изменения на фронте сегодня носят временный характер; затягивание конфликта не улучшает, а ухудшает переговорную позицию Украины; любое мирное соглашение потребует от Киева болезненных и непопулярных уступок.
С другой стороны, у России есть значительные преимущества, такие как отсутствие у Украины противовоздушной обороны, а ситуативные экономические трудности вряд ли станут причиной решения Москвы о завершении конфликта, отмечает издание.
"Опасения по поводу долгосрочного ущерба российской экономике и постоянного отставания в глобальной гонке искусственного интеллекта могут создать импульс для прекращения конфликта в 2027 году", — добавляет издание.
Кроме того, ослабление значения ударов по энергетической инфраструктуре весной и приближение выборов в США 2028 года создают окно возможностей для заключения соглашения при руководстве Трампа.
В связи с этим, издание предлагает пять шагов для Вашингтона: начать серьезные переговоры с Москвой и союзниками по НАТО о гарантиях нерасширения альянса; провести с Киевом честный разговор о перспективах продолжения конфликта; надавить на Европу с планом интеграции Украины в ЕС; начать диалог с Россией по деэскалации на границе НАТО и в Балтийском море; сформировать переговорную команду с опытом и выдержкой, чтобы возглавить следующий раунд переговоров.
"Эти пять шагов сами по себе не закончат конфликт, и заключение соглашения в 2027 году не гарантировано. <...> Следующие несколько месяцев лучше было бы потратить на создание основы для успешной дипломатической кампании 2027 года, а не на попытки добиться ограниченного прекращения огня, которое вряд ли будет достигнуто и тем более вряд ли продлится долго", — заключает автор.
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