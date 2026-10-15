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На Украине заявили о выполнении обязательств перед Западом

На Украине заявили о выполнении обязательств перед Западом - 15.10.2026, ПРАЙМ

На Украине заявили о выполнении обязательств перед Западом

Кабинет министров Украины завершил выполнение обязательств перед западными партнерами, необходимое для продолжения финансирования, заявил премьер-министр... | 15.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-15T23:01+0300

2026-10-15T23:01+0300

2026-10-15T23:01+0300

финансы

мировая экономика

украина

запад

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины завершил выполнение обязательств перед западными партнерами, необходимое для продолжения финансирования, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. "Правительство завершило выполнение своей части обязательств, от которых зависит получение международной финансовой помощи в 2026 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Корецкого. По словам премьера, Украине предстоит подать соответствующие запросы в Еврокомиссию, пройти обязательные процедуры согласования со странами-членами ЕС. Только после этого Киев может рассчитывать на поступление средств от партнеров. Ранее Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений. Партнеры Украины все чаще предупреждают, что ей необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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финансы, мировая экономика, украина, запад, ес