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На Украине заявили о выполнении обязательств перед Западом - 15.10.2026, ПРАЙМ
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На Украине заявили о выполнении обязательств перед Западом
На Украине заявили о выполнении обязательств перед Западом - 15.10.2026, ПРАЙМ
На Украине заявили о выполнении обязательств перед Западом
Кабинет министров Украины завершил выполнение обязательств перед западными партнерами, необходимое для продолжения финансирования, заявил премьер-министр... | 15.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-15T23:01+0300
2026-10-15T23:01+0300
финансы
мировая экономика
украина
запад
ес
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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины завершил выполнение обязательств перед западными партнерами, необходимое для продолжения финансирования, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. "Правительство завершило выполнение своей части обязательств, от которых зависит получение международной финансовой помощи в 2026 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Корецкого. По словам премьера, Украине предстоит подать соответствующие запросы в Еврокомиссию, пройти обязательные процедуры согласования со странами-членами ЕС. Только после этого Киев может рассчитывать на поступление средств от партнеров. Ранее Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений. Партнеры Украины все чаще предупреждают, что ей необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
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финансы, мировая экономика, украина, запад, ес
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕС
23:01 15.10.2026
 
На Украине заявили о выполнении обязательств перед Западом

Корецкий: правительство Украины выполнило условия для продолжения внешнего финансирования

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МОСКВА, 15 окт - ПРАЙМ. Кабинет министров Украины завершил выполнение обязательств перед западными партнерами, необходимое для продолжения финансирования, заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
"Правительство завершило выполнение своей части обязательств, от которых зависит получение международной финансовой помощи в 2026 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Корецкого.
По словам премьера, Украине предстоит подать соответствующие запросы в Еврокомиссию, пройти обязательные процедуры согласования со странами-членами ЕС. Только после этого Киев может рассчитывать на поступление средств от партнеров.
Ранее Корецкий заявил о нехватке 27 миллиардов долларов для финансирования военных расходов в 2026 году. По его словам, Киев рассчитывал самостоятельно найти около 7 миллиардов долларов за счет перераспределения бюджетных средств и сокращения затрат, а оставшиеся 20 миллиардов получить при помощи партнеров.
Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования, между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений. Партнеры Украины все чаще предупреждают, что ей необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАЗАПАДЕС
 
 
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